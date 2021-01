Vilaller implantarà un model de colònies controlades de gats de carrer

L'Ajuntament de Vilaller impulsarà un model de colònies controlades de gats de carrer. Des del consistori han indicat que la iniciativa, que forma part del projecte CER, "permet gaudir de la presència d'aquests animals al poble i, alhora, disminueix els problemes de sobrepoblació i redueix els riscos sanitaris, tant per als animals mateixos com per als veïns". La finalitat de la creació d'aquestes colònies de gats és tenir-los controlats en un punt concret, de manera que els animals s'acostumin a menjar pinso sec i beure en els punts d'alimentació establerts.

D'altra banda, hi haurà persones voluntàries que faran el seguiment de les colònies i es comprometen a donar menjar sec (pinso) i aigua (que facilita el mateix Ajuntament) i a mantenir netes les àrees utilitzades pels gats. Aquestes persones disposen d'un carnet que les acredita com a col·laboradores del programa i de l'entitat. Aquest programa, asseguren des del consistori, "permet assolir una situació d'equilibri i afavorir la convivència entre els gats i les persones".

Pel que fa als gats domèstics, des de l'Ajuntament ja han iniciat la inscripció al cens municipal, de forma gratuïta. Aquest servei s'afegeix al que ja fa anys que es presta, també de forma gratuïta, d'inscripció obligatòria de gossos.