Els ajuntaments pirinencs reobren els equipaments esportius i culturals

Coincidint amb l'entrada a la fase 1 de l'obertura progressiva d'activitats, els principals ajuntaments de l'Alt Pirineu i Aran han reobert ja aquest dilluns els seus equipaments esportius i culturals, tancats fa unes setmanes per les restriccions imposades per frenar el covid-19.

La Seu d'Urgell

A la Seu d'Urgell, aquest dilluns es recupera l'activitat dels clubs i entitats esportives a les instal·lacions esportives municipals. En aquest sentit, els clubs urgellencs podran entrenar amb un 50% de l'aforament en instal·lacions esportives a l'aire lliure i un 30% de l'aforament en instal·lacions cobertes que, a més, estaran ventilades. Les instal·lacions romandran obertes fins a les 21h, tot i que l'activitat dels usuaris que estiguin dins es perllongarà fins a les 21:30h, amb temps suficient per a que tothom pugui complir amb el confinament nocturn de les 22h. De moment, no s'autoritza la utilització de vestidors, per la qual cosa, aquests romandran tancats.

A més, també es recupera l'activitat de les escoles esportives municipals de tenis, teles acrobàtiques, gimnàstica de coreografies, condicionament físic i correcció postural. Aquestes activitats s'ajustaran als límits d'aforament marcats per la nova resolució, per la qual cosa, algunes d'elles, que es fan en sales cobertes, treballaran amb grups dividits. Pel que fa a les escoles esportives municipials de Gent Gran (ioga, manteniment i aiguagim) s'iniciaran en el tram 2 del pla d'obertura progressiva d'activitats, previst en principi per al 7 de desembre, sempre que els indicadors es mantinguin en els límits establerts. Aquesta mesura respon al fet que aquestes activitats tenen grups més nombrosos i també per tractar-se d'un col·lectiu de risc. Altres equipaments esportius també s'obren són el búlder del poliesportiu, les pistes de tenis i pàdel o l'accés al rocòdrom del Parc del Segre.

Puigcerdà

Les instal·lacions esportives del Poliesportiu de Puigcerdà han obert ja aquest dilluns i s'hi han reiniciat també les activitats dirigides, amb el sistema de reserves i les mesures anti-covid preexistents. Així, s'ha de respectar la limitació del 30% dels aforaments i no es poden fer servir els vestidors.

Pel que fa als equipaments culturals, l'Escola municipal de música Issi Fabra recupera les classes presencials, que podran ser de fins a 6 alumnes per aula. Per tant, es reprenen amb normalitat les classes individuals d'instrument i les classes grupals de fins a 6 alumnes. En el cas de les casses de més de 6 alumnes, aquestes seran híbrides: la meitat de la classe amb presencialitat i l'altra meitat de forma virtual. Els alumnes seran informats al respecte per l'escola per comunicar-los quines classes faran cada setmana de forma presencial i quines en línia.

A partir d'aquest dilluns també es reprenen les classes al Taller d'Arts Municipal i es reobren les sales de lectura i estudi així com l'accés a la col·lecció i els equipaments informàtics de la Biblioteca Comtat de Cerdanya.

Tremp

A Tremp, a partir d'aquest dilluns també reobre l'Espai Cultural la Lira, amb un aforament limitat al 50%, així com la sala de lectura de la Biblioteca Pública Maria Barbal. L'escola de música reprèn les classes presencials, amb un màxim de 6 alumes per aula i amb classes combinades en cas d'haver-hi una xifra superior d'estudiants.

Pel que fa a les instal·lacions esportives, reobren els pavellons del Juncar i del Casal, així com la pista de tenis. L'horari de tancament són les 21:15h, hi ha un límit de 6 persones a les activitats dirigides i els entrenaments es poden reprendre, però els vestidors seguiran tancats.

Vielha e Mijaran

En aquest primer tram, els equipaments culturals obren al 50% d'aforament, mentre que els esportius ho fan el 30%, demanant cita prèvia i sense usar el vestuari, a excepció de les piscines del Palau de Gel. A més, es reprenen les activitats dirigides i cursets esportius al Palau de Gel, amb limitació d'aforament.

La Biblioteca General de Vielha obrirà en el seu horari habitual amb aquesta limitació del 50%, permetent les activitats de lectura i estudi, així com el servei de préstec. D'altra banda, Era Audiovisuau tornarà a obrir les portes el 28 de Novembre, amb sessions els dissabtes i diumenges (a les 17.15h i 19.15h) i els dilluns (19.15h), amb la mateixa limitació d'aforament.

El Pont de Suert

A partir d'aquest dilluns reobren el poliesportiu, la piscina coberta, el camp de futbol, la pista d'atletisme, l'skatepark i les pistes de pàdel. Les instal·lacions s'obriran fins a les 21:15h amb aforaments limitats i amb necessitat de reserva prèvia. També es poden reprendre els entrenaments, tot i que hi haurà els vestidors tancats, excepte a la piscina municipal coberta

Igual que a la resta de capitals pirinenques, la biblioteca reobre la sala d'estudi i el servei d'ordinadors amb un aforament màxim del 50%, mentre que l'espai infantil seguirà de moment tancat. L'escola música i l'aula d'anglès també reprenen les classes presencials amb aquest màxim de 6 alumnes per aula.

Sort

Finalment, a Sort aquest dilluns també reobre la biblioteca pública. Tal com han explicat des de l'equipament, l'horari serà de dilluns a divendres de 16:15h a 19:45h, amb un 50% d'aforament com a màxim.