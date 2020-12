L'alcalde de Llívia i la regidora d'ERC a Bellver deixen el partit

L'alcalde de Llívia, Elies Nova, i l'única regidora que la formació republicana tenia a Bellver de Cerdanya, Ramona Bragulat, han deixat la militància d'Esquerra Republicana. En el cas de Nova, a més, s'ha afiliat a Junts per Catalunya, tal com ha confirmat en declaracions a l'Ara Pirineus. Nova ha explicat que els motius d'aquesta decisió han estat diversos. El malestar amb la direcció nacional del partit, ha indicat, va començar amb la constitució del Consell Comarcal de Cerdanya, el juliol del 2019. Esquerra havia arribat a un acord amb la formació independent Endavant Cerdanya, amb qui sumaven majoria, un fet que hauria desbancat a Junts-PDECat de la presidència de l'ens comarcal. El dia de la votació, però, tres conselleres comarcals d'Esquerra i tots els consellers comarcals de Junts-PDECat van votar a la republicana Roser Bombardó, que es va convertir en presidenta del Consell Comarcal pels primers dos anys de mandat, amb el compromís que els darrers dos anys, la presidència l'ostentaria Albert Piñeira, del PDECat.

Nova ha lamentat que en aquell moment "no es va valorar la decisió dels militants de base d'Esquerra a la comarca i quan les tres trànsfugues van votar amb el PDECat, la direcció nacional va recolzar el pacte, perquè així aconseguien el titular a la premsa que deia que Esquerra havia assolit la presidència del Consell Comarcal, obviant que el titular era que amb aquella maniobra Esquerra estava al govern i també a l'oposició al Consell", ja que la resta de consellers republicans que no van subscriure el pacte no van entrar al govern.

Un fet que també ha estat determinant per a Ramona Bragulat a l'hora d'abandonar el partit, ja que "teníem l'oportunitat històrica de canviar el color polític del Consell Comarcal i es va tirar tot per terra". En el seu cas, afegeix que també hi ha influït "la manera de treballar de la nova executiva comarcal d'Esquerra, com ens han tractat als militants que érem més crítics i com m'han tractat a mi com a regidora de Bellver i com a consellera comarcal, ja que no volien que entrés al Consell, quan jo soc una persona que fa poc que estic en política i no hi he entrat per interessos personals, sinó per treballar pel meu poble i la meva comarcal". Per tot plegat, assegura que s'ha sentit molt mal tractada i, "tot i ser una decisió molt complicada, perquè sempre he estat simpatitzant d'Esquerra, ara ja no m'hi sentia recolzada".

En el seu cas, ha explicat que "de moment no tinc previst afiliar-me enlloc", de manera que passarà a formar part del grup mixt, tant de l'Ajuntament com del Consell Comarcal. En el cas de l'Ajuntament, però, fa poc més d'un any va entrar a forma part de l'equip de govern, que ostenta Endavant Cerdanya, amb majoria absoluta, i Bragulat ha volgut remarcar que "en aquest afer sempre m'he sentit molt recolzada per l'alcalde de Bellver, Xavier Porta".

Més enllà de la política comarcal, tant Nova com Bragulat han destacat que ja no se sentien a gust amb el full de ruta de la formació a nivell nacional. Així, Nova assenyala que "amb això d'eixamplar la base hi estava d'acord al principi, però aquests pactes amb els socialistes, veure com a Tarragona fitxen a un exsocialista que fins fa quatre dies renegava dels presos polítics i els exiliats, ja no em quadra; o que pactis els pressupostos de l'Estat i l'endemà els presos polítics perdin el tercer grau, no s'entén".

Nova també ha remarcat que és una decisió difícil, ja que "des dels 17 anys he estat amb el cor a Esquerra, enganxant cartells i ajudant, i des de fa 6 anys, a més, militant-hi". Pel que fa a l'Ajuntament de Llívia, assegura que la decisió no tindrà efectes, ja que no hi ha cap regidor que sigui militant d'Esquerra: "un és militant d'Endavant Cerdanya i els altres son tots independents i, a més, ens vam presentar sota el nom de Llívia Futur".

La gestió de la pandèmia i el tancament perimetral de Cerdanya tampoc ha agradat a Nova i a Bragulat, i asseguren que aquest ha estat un més dels punts de disconformitat amb Esquerra i, en aquest cas, amb el govern.

A banda d'aquests dos càrrecs públics, altres militants de base han abandonat la formació les darreres setmanes i, fins i tot, han emès un comunicat sota el nom de Dissidència Cerdanya, on critiquen la gestió feta amb la constitució del Consell Comarcal així com la tasca que fa l'oposició a l'Ajuntament de Puigcerdà.

L'Ara Pirineus s'ha posat en contacte amb l'executiva comarcal d'Esquerra a Cerdanya per conèixer la seva versió i està a l'espera de resposta per poder oferir-la.