Creen una "cadena de valors" per estimular la venda de productes del Pallars

Aquesta setmana ha arrencat la campanya Cadena de Valors al Pallars Jussà. La proposta, que neix de la cooperació entre el sector públic i el sector privat, vol reivindicar el consum de proximitat com una eina per garantir la supervivència de moltes petites empreses i el manteniment dels valors que hi estan enllaçats. Cadena de Valors s'ha programat com a continuïtat de les accions iniciades durant el confinament, com ara #emquedoacasaimenjolocal // #emquedoacasaicomprolocal , que van facilitar la posada en marxa de la plataforma de venda online a la web www.delpallarsacasa.cat i ofertes i lots a diferents comerços de la comarca.

En aquesta ocasió, la campanya vol fer visibles les dificultats de moltes empreses i famílies del territori per mantenir en funcionament els seus negocis en no poder exercir la seva activitat habitual. A més, vol recordar als consumidors que cada acte de consum és rellevant per ajudar a que l'economia local pugui sobreviure.

Si bé la iniciativa sorgeix del sector agroalimentari i de la restauració, que és l'àmbit en que se centren tant l' associació APAT com el programa Al teu gust, aliments del Pallars de l'Ajuntament de Tremp, aquesta campanya vol posar de manifest la importància de la compra conscient i dels petits gestos en tots els àmbits del comerç local. Així, Cadena de Valors vol fer visible la connexió entre les accions individuals dels consumidors i el manteniment del teixit empresarial del territori. Per fer-ho, l'acció apel·la als valors personals i col·lectius que han de prevaldre i que contribuiran a capgirar la situació.

La campanya s'adreça tant a públic local com forà, que s'adreçarà a la web www.delpallarsacasa.cat, on també es troben referenciades altres botigues en línia de productors locals. La campanya s'organitza en diferents accions: creació de Cistelles de valors que els consumidors podran trobar a les botigues especialitzades de la comarca i a la web delpallarsacasa.cat; creació de materials de difusió (postals i cartellera, en paper i digital) i promoció a les xarxes socials, amb la implicació del sector productiu i comercial i a partir de l'etiqueta #CadenaDeValors. A més, també es publicarà un relat il·lustrat amb el títol Cadena de Valors. El relat explica, a través de personatges ficticis, aquesta relació en cadena entre les empreses i consumidors i els valors que els vinculen.