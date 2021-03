El Conselh Generau reclama a la Generalitat mesures urgents per frenar l'alta incidència de covid-19 a l'Aran

Vielha e MijaranEl Conselh Generau d'Aran ha reclamat a la Generalitat l'aplicació de mesures urgents a la vall per frenar l'alta incidència de covid-19. Des del govern aranès han recordat que el passat 22 de febrer, la síndica d'Aran, Maria Vergés, va demanar al departament de Salut de la Generalitat informació sobre la previsió de les mesures a aplicar a l'Aran davant l'augment de contagis, i va sol·licitar accelerar el procés de vacunació. Han lamentat que, de moment, el Conselh Generau d'Aran no ha rebut resposta a aquestes peticions i han recordat que el divendres 26 la Generalitat de Catalunya va anunciar en roda de premsa que no tenia previstes mesures específiques per a la Val d'Aran.

Davant aquesta informació, la síndica d'Aran s'ha dirigit novament a la Generalitat, concretament als consellers de Salut, Interior, Educació i Presidència, així com al vicepresident en funcions de president, per reclamar que estableixin mesures urgents per frenar l'alta incidència de covid-19 a la Val d'Aran. "El control de la mobilitat dins del que estableix el PROCICAT al voltant del tancament comarcal, l'establiment de mesures a les escoles araneses que pateixen un gran impacte aquestes setmanes i també l'agilització i millora dels tràmits perquè el professorat aranès pugui vacunar-se, i l'augment de dosi de vacunes per a immunitzar a la població, són accions que no depenen del Conselh Generau d'Aran i que considerem que ara són essencials per a frenar aquesta incidència", ha declarat la síndica d'Aran, que ha afegit que "a més, reclamem que se'ns informi sobre les mesures de relaxació i si s'aplicaran de la mateixa forma a l'Aran, ja que això condicionarà de manera directa al nostre sistema sanitari, actualment molt tensat". En aquest sentit, la síndica ha reclamat "una resposta urgent a aquestes peticions perquè està en joc la sostenibilitat del sistema sanitari aranès i el benestar de la nostra ciutadania".

Des del Conselh Generau d'Aran també han remarcat que des del mes de gener han implementat una sèrie d'accions, limitades per les seves competències i recursos, per a lluitar contra aquesta situació. Així, han recordat que a les mesures ja establertes a nivell sanitari a l'Espitau Val d'Aran amb el pla de contingència elaborat a l'inici de la pandèmia, i que actualment ha suspès les intervencions quirúrgiques programades, cal afegir la campanya d'informació i conscienciació duta a terme per agents cívics i Pompièrs d'Aran, i que es difon també a través de xarxes socials i dels ajuntaments aranesos; la desinfecció d'espais públics o el treball dels inspectors de salut pública del Servei Aranès de Benestar i Salut (SABS) a les escoles i institut del territori, uns centres educatius amb els quals el govern del Conselh està en contacte periòdic per a brindar-los el suport que necessitin.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, també ha fet extensiva al departament de Salut de la Generalitat la petició duta a terme als mitjans de comunicació pel grup de Convergéncia Aranesa, a l'oposició al Conselh Generau, perquè es canviï el protocol actual i es realitzi una segona prova PCR en finalitzar el període de quarantena. Des del govern aranès han indicat que "qualsevol acció o mesura destinada a millorar l'actual situació epidemiològica a l’Aran és ben rebuda i s'ha mostrat satisfet que el grup de l'oposició s'afegeixi al treball que el govern aranès desenvolupa des de l'inici de la pandèmia".

Vielha manté les restriccions

Mentrestant, l'Ajuntament de Vielha e Mijaran manté les mateixes restriccions en els equipaments municipals malgrat que la Generalitat permet certes millores fins al 8 de març. Alberto López, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vielha, ha afirmat que la situació de la pandèmia a la Val d'Aran "és molt preocupant" i ha lamentat "la inacció" de la Generalitat. López ha remarcat que "és urgent" que el Govern prengui decisions sanitàries sobre aquesta qüestió per evitar "posar en risc a la ciutadania".

Situació epidemiològica

En aquests moments, a l'Aran el risc se situa en 1.744 punts, quan divendres estava a 2.047. La velocitat de transmissió (Rt) també ha baixat respecte a llavors, passant d'1,32 a 1,04, tot i que es manté per sobre d'1, que és el llindar a partir del qual es considera que el virus està en expansió. En aquests moments hi ha 7 persones ingressades a l'Espitau Val d'Aran, quan divendres n'hi havia 11. Pel que fa al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, en aquests moments el risc se situa en 535 (divendres era de 615) i l'Rt en 1,23 (1,45 el divendres). Des de divendres s'han notificat 60 nous positius i s'han injectat 231 primeres dosis de la vacuna (fent pujar el total a 4.462) i 27 segones dosis (2.080 en total). Per comarques, totes es mantenen en situació de risc alt o molt alt (per sobre de 100) i amb l'Rt per sobre d'1, excepte els Pallars Jussà i Sobirà, que estan en risc moderat i amb la velocitat de transmissió per sota d'1.