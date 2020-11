El covid-19 ja ha contagiat a 2.000 persones de l'Alt Pirineu i l'Aran. Així consta a la darrera actualització feta per Salut, que indica que les últimes 24 hores s'han registrat 38 casos més, una xifra que enfila els positius totals fins aquests 2.000. D'altra banda, des que va començar la pandèmia, s'han hagut de lamentar 46 defuncions al conjunt de la regió sanitària. Pel que fa a la velocitat de contagi de la malaltia (Rt), en les últimes 24 hores aquesta no s'ha mogut de 0,85. Recordem que si es manté de forma estable per sota d'1 -i va baixant- vol dir que el virus està en regressió. En canvi, mentre està per sobre s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa al risc, en les últimes hores aquest ha baixat de 432 a 418 al conjunt de la demarcació.

Justament, en les últimes hores s'ha notificat una nova defunció al Sant Hospital de la Seu, la novena des del mes d'agost, i la segona en poques hores de diferència. Pel que fa a la situació epidemiològica de la comarca, a l'Alt Urgell el risc baixa, passant de 467 a 465, però l'Rt puja lleugerament, de 0,65 a 0,69. A hores d'ara hi ha 12 persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu.

L'Rt està per sota d'1 a quatre comarques, mentre que a Cerdanya i a l'Aran es manté per sobre. En el cas de Cerdanya, però, sembla que la situació segueix millorant per segon dia consecutiu, després que a principis de setmana tornessin a créixer tots els indicadors. En les últimes 24 hores, el risc ha baixat de 786 a 714 i l'Rt ha passat d'1,30 a 1,29. Segons dades del mateix centre, ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha 5 persones ingressades per covid-19 i un pacient pendent de diagnòstic.

En canvi, la situació empitjora a l' Aran, on el risc passa de 221 a 431 i on l'Rt creix d'1,04 a 1,56. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19. La situació també empitjora al Pallars Jussà, on el risc puja de 165 a 181 i l'Rt, tot i mantenir-se per sota d'1, creix de 0,83 a 0,91.

Al Pallars Sobirà el risc segueix sent molt alt però va baixant, passant de 890 a 746, mentre que l'Rt torna a estar per sota d'1, després que fa 24 hores se situés per sobre. Concretament, ha baixat d'1,02 a 0,89. Segons Salut, hi ha sis persones de la comarca que segueixen hospitalitzades per covid-19. Finalment, l' Alta Ribagorça torna a una situació de risc baix, després de passar de 50 a 17, mentre que l'Rt també cau, de 0,43 a 0,14. Segueix sent l'única comarca de Catalunya que no està en situació de risc alt o molt alt.