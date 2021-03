La CUP denuncia els tinents d'alcalde de la Torre de Capdella i aquests responen amb possibles querelles per difamació

La Pobleta de BellveíLa CUP ha anunciat que interposa una denúncia contra els tinents d'alcalde de l'Ajuntament de la Torre de Capdella i contra els responsables d'Endesa pels talls de llum que està havent-hi aquests dies a la Vall Fosca com a conseqüència del conflicte de l'IVA. Els cupaires, que són el principal grup de l'oposició al consistori, han indicat que aquest dimecres Endesa "ha continuat la seva acció coercitiva amb els talls de llum a algunes veïnes de la Vall Fosca". Uns talls, recorden, que es van iniciar dimarts i que ja afecten un total de sis habitatges, com a mínim. Des de la CUP asseguren que "alguns membres de l'equip de govern de l'Ajuntament actuen de col·laboradors verificant el pagament, si és dona, i avisant la companyia que restableixi el servei".

Així, la formació assegura que "per la via política, la CUP ha interposat una denúncia contra els dos tinents d'alcalde i contra el responsable d'ENDESA ENERGIA SAU pels talls de llum en període hivernal i a les portes d'una onada de fred. Els regidors actuen sol·licitant als veïns afectats un justificant de pagament del suposat deute per autoritzar novament a l'empresa que els restableixi el servei, fent de secretaris a la vall de la multinacional".

L'equip de govern diu que només vol ajudar

Un dels dos tinents d'alcalde, Francesc Porta, ha rebatut aquestes afirmacions, tot assenyalant que l'únic que han fet ha estat intentar ajudar a algun veí que havia pagat el deute reclamat per Endesa però que, per error, se li havia tallat la llum igualment. Porta ha deixat clar que ells, per una qüestió de protecció de dades, no saben qui ha pagat i qui no, i que l'únic que han intentat ha estat ajudar en aquests casos. També ha anunciat que, davant les acusacions que està fent aquests dies la CUP de la Vall Fosca contra l'equip de govern, estudien presentar una querella contra ells per difamació.

Pel que fa a la possibilitat que l'Ajuntament connecti els domicilis on s'ha tallat el subministrament a l'enllumenat públic, tal com reclama la CUP, Porta ha assegurat que no es pot fer. De fet, ha assegurat que la mateixa Endesa els ha advertit que fer-ho "tindria conseqüències penals" per a l'Ajuntament.

Nova concentració de suport

Després que aquest dimarts es convoqués una concentració a Paüls en suport als veïns i veïnes a qui s'havia tallat la llum, aquest dimecres se n'ha fet una altra, en aquest cas a la Pobleta de Bellveí.

Recordem que l'equip de govern de l'Ajuntament de la Torre de Capdella ha accedit a liquidar el deute que els reclama Endesa derivat de l'IVA corresponent al període 2015-2020. Està previst que l'acord se signi divendres, elevant-lo a ple, i preveu que el consistori aboni la quantitat de 300.834,81 euros a Endesa en concepte de consum elèctric dels equipaments municipals. Des de la CUP han criticat aquest fet, i han assegurat que aquest pacte "arriba ara perquè, com el 2017 i també a l'hivern, a Endesa li caduca el dret a reclamar l'IVA a Hisenda".

Recordem que l'Ajuntament de la Torre de Capdella i diversos veïns de la vall encara tenen dret a beneficiar-se de la tarifa bonificada que es va acordar l'any 1927, com a compensació per les obres de les centrals hidroelèctriques que es van fer a la zona. El conflicte rau en el fet que des de la Vall Fosca creuen que l'IVA de les factures se'ls ha d'aplicar sobre aquesta tarifa bonificada, mentre que Endesa considera que ho ha de fer sobre la tarifa d'últim recurs, fet que encareix les factures, i és justament la diferència entre aquestes dues xifres la que reclama la companyia. De fet, reclama aquests diners perquè alguns veïns fa anys que autoliquiden les factures aplicant l'IVA que consideren que pertoca i no el que diuen les factures que els envia la companyia, de manera que els ingressen menys diners dels que l'empresa reclama.

La versió d'Endesa

Des d'Endesa, mentrestant, asseguren que els talls de subministrament que s'estan realitzant aquests dies no tenen a veure amb la negociació que s'està duent a terme ara amb l'Ajuntament, ja que es tracta de clients que tenen deutes acumulats anteriors al 2015, que és a partir de l'any en què s'està negociant ara. Així, des de la companyia han assegurat que tot allò que hi havia pendent d'abans del 2015 ja es va liquidar tant amb l'Ajuntament com amb la majoria de veïns, i que els talls de subministrament s'estan produint als domicilis dels que no van liquidar llavors. Des de la companyia també han assegurat que la seva voluntat sempre ha estat la de negociar, i per això han estat "flexibles" a l'hora de fer els cobraments.