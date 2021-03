L'Ajuntament de la Torre de Capdella liquidarà el deute de l'IVA amb Endesa però vol portar el cas a Europa

PaülsL'equip de govern de l'Ajuntament de la Torre de Capdella ha accedit a liquidar el deute que els reclama Endesa derivat de l'IVA corresponent al període 2015-2020. Està previst que l'acord se signi divendres, elevant-lo a ple, i preveu que el consistori aboni la quantitat de 300.834,81 euros a Endesa en concepte de consum elèctric dels equipaments municipals.

Des de la CUP, el principal grup de l'oposició al consistori, han criticat aquest fet, i han assegurat que aquest pacte "arriba ara perquè, com al 2017 i també a l'hivern, a Endesa li caduca el dret a reclamar l'IVA a Hisenda". Recordem que l'Ajuntament de la Torre de Capdella i diversos veïns de la vall encara tenen dret a beneficiar-se de la tarifa bonificada que es va acordar l'any 1927, com a compensació per les obres de les centrals hidroelèctriques que es van fer a la zona. El conflicte rau en el fet que des de la Vall Fosca creuen que l'IVA de les factures se'ls ha d'aplicar sobre aquesta tarifa bonificada, mentre que Endesa considera que ho ha de fer sobre la tarifa d'últim recurs, fet que encareix les factures, i és justament la diferència entre aquestes dues xifres la que reclama la companyia. De fet, reclama aquests diners perquè alguns veïns fa anys que autoliquiden les factures aplicant l'IVA que consideren que pertoca i no el que diuen les factures que els envia la companyia, de manera que els ingressen menys diners dels que l'empresa reclama.

Des de l'equip de govern d'Esquerra, el regidor Francesc Porta, assegura que han arribat a aquest acord forçats, davant l'amenaça de talls per part de la companyia. "La situació és molt complicada i hem hagut de negociar la forma de pagament perquè l'opció de no pagar ja no la teníem; ens hi hem vist obligats perquè si no ens deien que ens tallaven el subministrament". Porta, però, ha deixat clar que "el que no volem és deixar la lluita i si convé portarem el cas a Europa, que és el que Endesa no volia, perquè possiblement té por que allà ho pot perdre". En aquest sentit, el regidor ha assegurat que "aquí a Espanya no tenen por de perdre a cap jutjat, i això fa molt mal, per això mirarem a veure si a Europa ho podem vèncer". Per tot plegat, estan demanant als veïns i veïnes que es guardin totes les factures, per tenir tota la documentació necessària si es porta el cas a Europa.

Porta també ha remarcat que un dels aspectes que s'ha negociat amb Endesa és que el deute es pugui pagar fraccionat en 18 mesos i sense interessos, un fet, el de no cobrar interessos "que Endesa tampoc volia, perquè els interessos de cinc anys piquen bastant". El regidor ha afegit que "això és una lluita de David contra Goliat" però ha insistit que, tot i pagar perquè no es produeixin talls imminents, "ho seguirem lluitant com fins ara, o potser amb una mica més de mala llet encara".

Crítiques de la CUP

Des de la CUP, però, no ho veuen així i lamenten que l'equip de govern hagi signat aquest pacte "amb l'argument d'evitar talls de llum". Una actitud, afegeixen, "més de submissió davant l'imperi elèctric d'Endesa, de coerció a les veïnes beneficiàries sota l'amenaça dels talls de llum i que deixa a les veïnes que fermament continuen defensant el contracte col·lectiu de 1927 per mitjà de la via de les autoliquidacions al marge".

Des de la CUP recordem que el conflicte fa 12 anys que dura, des de la liberalització del sector elèctric, i que "probablement veurà la llum quan surti la sentència del TSJC fruit d'una demanda contenciosa administrativa que veïns i veïnes autoliquidants van interposar contra Endesa i l'Agència Tributària pagant-s'ho de la seva butxaca".

La formació ha afegit que "davant un equip de govern incapaç de defensar el nostre municipi i els seus veïns i veïnes de les amenaces i coaccions d'Endesa, que només està disposat a destinar diners públics amb advocats assessors d'Endesa, denunciem aquests moviments i demanem a l'equip de govern que faci un pas al costat i dimiteixi".

Talls de subministrament a diversos veïns

En paral·lel a aquest acord, justament aquest dimarts a la tarda s'ha sabut que Endesa ha efectuat talls de subministrament a almenys tres domicilis del poble de Paüls. Des d'Endesa, però, asseguren que aquests fets no tenen a veure amb la negociació que s'està duent a terme ara amb l'Ajuntament, ja que es tracta de clients que tenen deutes acumulats anteriors al 2015, que és a partir de l'any en què s'està negociant ara.

Així, des de la companyia han assegurat que tot allò que hi havia pendent d'abans del 2015 ja es va liquidar tant amb l'Ajuntament com amb la majoria de veïns, i que els talls de subministrament s'estan produint als domicilis dels que no van liquidar llavors. Des de la companyia també han assegurat que la seva voluntat sempre ha estat la de negociar, i per això han estat "flexibles" a l'hora de fer els cobraments.

Una de les veïnes de Paüls a qui han tallat la llum és Emma Carrera, que recorda que porten en conflicte amb Endesa des del 2009. "El 2015 ja ens van coaccionar, amb amenaces de talls de llum, també a l'hivern, que és quan més necessites la llum, i al final no van tancar cap comptador, però ara ens tornem a trobar amb la mateixa situació". En aquest sentit, assegura que els seus talls sí que estan vinculats amb l'acord a què han arribat amb l'Ajuntament, ja que assegura que la companyia està "coaccionant" perquè la majoria de veïns facin el mateix que el consistori i també paguin.

Un altre dels veïns a qui han tallat la llum aquest dimarts és Ferran Porcuna, també de Paüls. Explica que, en el seu cas, la companyia li reclamava més de 7.000 euros. Assegura que "vam anar a judici, ells van admetre que les factures estaven mal confeccionades i es van desdir. L'advocada em va dir que havíem guanyat i que no m'ho tornarien a reclamar, però ara m'ho han tornat a reclamar i ja m'han tallat la llum". Porcuna remarca que "a casa tenim més de 70 anys, fa fred i ho tenim tot elèctric, la calefacció, el termo de l'aigua calenta, internet...".

Davant d'aquesta situació, el regidor de la CUP, Joan Gaspà, ha reclamat a l'Ajuntament que, de forma urgent, connecti a la xarxa d'enllumenat públic les llars a qui s'ha tallat el subministrament, com a solució d'emergència, per tal que els seus veïns no hagin de passar aquests dies sense calefacció o aigua calenta. Gaspà també ha estat contundent a l'hora de denunciar l'actitud de l'equip de govern i ha assegurat que "s'ha associat amb Endesa per liquidar el conveni de 1927". El regidor cupaire ha assegurat que "l'Ajuntament assenyala a qui s'ha de tallar la llum i Endesa actua, de manera que actuen com un equip mafiós".

Per la seva banda, des d'Endesa han insistit que una resolució de l'Agència Tributària de finals del 2019 diu que estan aplicant correctament l'IVA aplicable. També han assenyalat que, amb la llei a la mà, després dels sis mesos d'impagaments podrien tallar el subministrament i, en el cas que els ocupa ara -del 2015 en endavant- no ho han fet i han volgut prioritzar la negociació.