Els diputats pirinencs creen un espai per fer-se sentir a Lleida

Els cinc diputats de les comarques de l' Alt Pirineu i Aran i del Solsonès a la Diputació de Lleida han creat la Taula del Pirineu amb la voluntat de fer sentir la seva veu a totes les institucions. Els seus integrants són Marc Baró (ERC), Josep Ramón Fontdevila (ERC), Albert Bajona (ERC), Antoni Navinés ( JxCat ) i Amador Marqués (Unitat d'Aran). La voluntat d'aquests cinc diputats era presentar la Taula de Treball aquest dijous a la Torre de Capdella (Pallars Jussà), però el confinament del Segrià ha portat a posposar l'acte per més endavant. Els cinc diputats pirinencs s'han agrupat per incidir en les polítiques de la Diputació de Lleida però també en les de la Generalitat i en les d el govern de l'Estat.



A l'acte d'aquest dijous s'havia de presentar la Taula de Treball i exposar el punt de vista de com volen que sigui el Pirineu. La voluntat dels diputats pirinencs és anar a la una i fer arribar les reivindicacions del món local a institucions superiors.



La Diputació de Lleida ha manifestat que aquesta Taula de Treball en cap moment ha estat promoguda ni creada des de l'equip de govern i sí per part únicament dels cinc diputats. Aquest és l'argument perquè no en formin part ni el PSC, ni Ciutadans, ni En Comú Podem, ja que no tenen cap diputat d'aquestes comarques. Així, han indicat que es tracta d'una Taula de Treball de diputats provincials i no de representants polítics.