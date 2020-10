Es donen de baixa el 90% dels associats del PDECat a l'Alt Urgell

El 90% dels afiliats del PDeCAT a l'Alt Urgell s'han donat de baixa del partit recentment. Segons fonts del grup d'exassociats al Partit Demòcrata, el motiu que els ha portat a fer aquest pas és que "la direcció del partit no ha complert el mandat de l'assemblea de la formació de confluir amb Junts per Catalunya, tot rebutjant de ple la proposta de la Comissió Delegada formada pels consellers a la presó i l'exili Turull, Rull, Forn i Puig que va ser escollida per l'assemblea amb aquest propòsit".

Aquestes mateixes fonts també assenyalen que l a majoria dels antics associats al PDeCAT han passat a associar-se a Junts per Catalunya, el projecte liderat per Carles Puigdemont que aquest cap de setmana ha finalitzat el seu congrés fundacional, en format telemàtic a causa del covid-19. Així, han assenyalat que "el projecte de Junts compta a l'Alt Urgell amb un bon nombre d'alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores i moltes persones associades que defensem el territori i la seva gent des d'un projecte ampli. Tenim el convenciment que una Catalunya Estat donarà més i millors oportunitats a tothom que viu al nostre país, també al Pirineu i a l'Alt Urgell".

Justament, fa uns dies es donava a conèixer que els regidors de Junts per Tremp i el Comitè Local de la capital del Pallars Jussà també s'havien donat de baixa del PDECat per transitar cap a Junts per Catalunya. Per contra, alguns càrrecs rellevants del partit al Pirineu han donat a conèixer recentment que es queden al PDECat, com l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, el de Rialp, Gerard Sabarich o l'alcaldessa de Vilaller i presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta. La formació també ha renovat recentment les executives comarcals dels dos Pallars i de Cerdanya.