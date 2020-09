Cerdanya es consolida com a fortí del PDECat a l'Alt Pirineu

Cerdanya s'ha consolidat com la comarca de l'Alt Pirineu amb una major implantació del PDECat després de l'escissió viscuda al partit, amb la creació de Junts per Catalunya. A diferència d'altres comarques pirinenques, com l'Alt Urgell, on bona part dels càrrecs han transitat cap a Junts per Catalunya, a Cerdanya la majoria d'aquest espai polític s'ha quedat al PDECat.

Justament, aquest dijous s'ha votat la nova executiva comarcal, i s'ha elegit per unanimitat a Jordi Palomino com a nou president, en substitució de Marc Fernàndez, que sí que ha transitat cap a Junts per Catalunya. La nova executiva comarcal també la formen Enric Quílez (que també ha estat elegit per unanimitat conseller nacional), Jordi Armengol, Isidre Chía (alcalde de Bolvir), Nerea Espada, Yolanda Mendo, Albert Piñeira (alcalde de Puigcerdà) i Marta Rufiandis.

En declaracions a l' Ara Pirineus, Palomino ha destacat que, a la comarca, la majoria de militants no han abandonat el partit per marxar a Junts per Catalunya sinó que, al contrari, en les últimes setmanes han guanyat un 15% més d'associats. Pel que fa als alcaldes que es van presentar a les últimes eleccions amb Junts per Catalunya, des de la formació assenyalen que de moment tots s'han quedat al PDECat. "Al final, un alcalde necessita un partit que a l'hora de presentar-se a unes eleccions estigui el més centrat possible i tingui un discurs moderat que fugi de la retòrica buida de contingut, i justament nosaltres transitem pel carril central del catalanisme, on tothom s'hi pot sentir còmode", ha assenyalat Palomino.

Justament, un dels objectius que es marca ara l'executiva comarcal és començar a treballar per presentar llistes a tots els municipis de Cerdanya de cara a les eleccions municipals del 2023, també en aquells on el 2019 no es van poder presentar. També volen seguir guanyant militants i obrint el partit a la societat. Palomino també ha indicat que "estem veient que quan parles amb gent que saps que és propera al partit i li expliques el nostre projecte de forma pausada i raonada, se t'hi acaben sumant".

El nou cap comarcal també ha volgut lloar la resta d'integrants de l'executiva, tot destacant que hi ha dos alcaldes, el de Puigcerdà i el de Bolvir, "perquè volem justament reforçar les alcaldies que tenim a la comarca, que estan fent molt bona feina", així com "gent procedent de l'àmbit cultural, com Enric Quílez, o gent jove, com Nerea Espada".

Lloreta i Montaña es queden al PDECAt

D'altra banda, des del PDECat també han informat que Josep Ramon Lloret -alcalde de Sarroca de Bellera- i Joan Montaña es mantenen com a caps comarcals del partit al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà, respectivament. Ho fan tot i que fa unes setmanes van dimitir, juntament amb la resta de caps comarcals pirinencs i la presidenta veguerial, argumentant que els seus mandats estaven caducats. En una missiva enviada a la militància, també exposaven la seva voluntat que el partit transités cap a Junts per Catalunya.

Al Pallars Jussà, i tal com avançava aquest dijous Pallars Digital, també s'han quedat al PDECat l'alcalde de Conca de Dalt, Martí Cardona, i el de Llimiana, Josep Terré. En canvi, l'expresident del Consell Comarcal i exalcalde d'Isona i Conca Dellà -actualment a l'oposició-, Constante Aranda, sí que ha fet el pas a Junts per Catalunya.