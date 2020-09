Un espectacular incendi crema totalment una casa en construcció a Llimiana

Un espectacular incendi ha cremat aquest dijous a la tarda una casa de fusta en construcció a Llimiana, al Pallars Jussà. Tal com han informat els Bombers, han rebut l'avís a les 19:30h i hi ha desplaçat fins a deu dotacions terrestres i un helicòpter.

Els Bombers no ha pogut fer res per salvar l'immoble i les flames han fet que l'estructura hagi acabat col·lapsant. Tal com han confirmat els cossos d'emergència, no s'han hagut de lamentar danys personals. Un cop controlat l'incendi, els Bombers han estat una estona remullant la zona per assegurar-se que les importants flamarades no estenguessin l'incendi cap a l'entorn.