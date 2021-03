Eth Conselh Generau cree era aplicacion Jo Recicli entà facilitar era remassada de carton entre es comèrci

Vielha e MijaranEth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a creat era aplicacion Jo Recicli entà facilitar era remassada pòrta a pòrta dera fraccion deth carton entre es establiments comerciaus deth territòri. Per miei d’aguesta aplicacion, desvolopada pera empresa aranesa Maladeta Studio, es comèrci dera Val d’Aran registradi pòden generar ua alarma, laguens der orari establit, entà qu’eth servici de remassada de lordères s’empòrte aguesta fraccion.

“Aguesta aplicacion ei un esturment que servís entà optimizar eth servici de remassada pòrta a pòrta de carton entàs establiments que dejà se realizaue ena Val d’Aran, mès qu’auie quauqui aspèctes a melhorar”, afirmaue eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Oriol Sala, en tot híger que: “en aguesti moments, era aplicacion Jo Recicli ei sonque disponible entara remassada deth carton generat pes comèrci, mès dejà estudiam que pogue auer d’autes aplicacions laguens d’aguest encastre”.

Es oraris de generacion d'alarmes de recuelhuda de carton en Vielha e Mijaran son de deluns a diuendres de 8:00 a 11:00 ores pendent tot er an, en Naut Aran es dijaus de 8:00 a 13:00 ores pendent era sason d’iuèrn, e enes municipis deth Baish Aran es diuendres de 8:00 a 13:00 pendent tot er an. Sonque se pòt generar ua alarma ath dia per comèrç e laguens der orari.