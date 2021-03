Eth Palai de Gèu barre temporaument per grèus damatges ena sua estructura

Vielha e MijaranA compdar d'aguest diuendres, eth Palai de Gèu de Vielha a barrat es sues pòrtes temporaument a causa des grèus damatges que patís ena sua estructura. Er Ajuntament de Vielha e Mijaran encarguèc un informe a ua empresa especializada entà saber en quin estat se trape era installacion, damb er objectiu de poder previer inversions e melhores entà enguan.

Er equip de govèrn a prenut era decision abantes de disposar d'aguest informe finau, dempús de qu'era pròpria empresa comuniquèsse qu'er estat deth tet e des bigues ei fòrça maumerenc, e deuant deth naut perilh que i a respècte ara seguretat des usatgèrs enes activitats esportives que se realizen abituaument en Palai de Gèu, atau coma dera rèsta d'entitats qu'an preséncia ena planta baisha dera bastissa.

Per tant, er equipament municipau demorarà barrat enquia nau avís, e ja se trabalhe entà cercar solucions que poguen garantir era estabilitat dera estructura, sense méter en perilh as usatgèrs e trabalhadors, e poder tornar a daurir çò de mès lèu possible. Un viatge coneishuda era gravetat dera situacion, er equip de govèrn s'a metut en contacte damb es pòrtavotzes dera oposicion en consistòri e damb totes es entitats que realizen activitats ena sedença deth Palai de Gèu, entà transméter era decision deth sòn barrament.

“Auem prenut era decision de barrar eth Palai de Gèu sense auer recebut er informe finau per part dera empresa, mès mos an informat dera gravetat dera situacion que presenten sustot eth tet e es bigues. Auem actuat en tot priorizar era seguretat des usatgèrs e trabalhadors dera installacion e dera rèsta d'entitats dera bastissa”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “ja auem començat a trabalhar ena cerca de possibles solucions que garantise era estabilitat der equipament e mos permete procedir ara sua redubertura çò de mès lèu possible”.