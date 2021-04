Un futur inquietant

Els tres principals reptes de futur per la Cerdanya i, en general, per tot l'Alt Pirineu són -segons el meu parer- els següents:

En primer lloc, cal reduir la dependència del turisme i de la construcció a les economies comarcals pirinenques. És pa per avui i gana per demà. Això no vol dir que s'hagi de deixar de construir o que ens hàgim de carregar el turisme, però cal cercar imperiosament noves formes productives de generar riquesa.

En segon lloc, cal aturar la fuita de cervells, sagnant i exagerada, del nostre jovent, que encara que vulgui retornar a les nostres comarques a viure i treballar, no pot fer-ho, ja que no troba un habitatge mínimament decent, ni de lloguer ni de compra, segons les seves possibilitats econòmiques i, a sobre, molts cops tampoc troba una feina qualificada, ja que les economies comarcals estan gairebé exclusivament centrades en el turisme i la construcció.

En tercer lloc, el canvi climàtic, que ens afectarà per tots els fronts imaginables: el sanitari, l'econòmic, el turístic, l'ambiental, de maneres encara difícils de preveure. Aquests tres factors no són cabòries independents: estan íntimament lligades. El canvi climàtic farà que el turisme de neu perilli i calgui una major desestacionalització o, senzillament, un canvi de paradigma econòmic. L'excés d'especulació urbanístic fa que els joves no trobin habitatge, com tampoc troben feines qualificades, ja que l'economia és massa monotemàtica.

El futur de tot l'Alt Pirineu depèn que sapiguem resoldre i donar resposta a aquests tres problemes centrals. Si no ho fem, el nostre futur perilla. He de dir que, en general, no trobo gens de receptivitat respecte a aquests problemes entre la població cerdana. Llevat d'uns pocs, la immensa majoria miren cap a un altre costat, esperant que les coses se solucionaran soles. Això no passarà. I si no hi ha pressió popular i iniciatives des del territori, ni els polítics locals ni els forans, posaran fil a l'agulla. Depèn exclusivament de nosaltres. I molt em temo que la majoria no estan fent res per canviar les coses.