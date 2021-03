La Generalitat anuncia nous controls d'accés a l'Aran aquest cap de setmana

Vielha e MijaranLa Generalitat ha anunciat nous controls d'accés a l'Aran aquest cap de setmana per tal d'evitar-hi desplaçaments no justificats, tenint en compte la situació delicada amb què es troba la vall. En la roda de premsa realitzada aquest dijous, el comissari portaveu dels Mossos, Joan Carles Molinero, també ha detallat que aquest passat cap de setmana, des de divendres a la tarda i fins diumenge al vespre, es van realitzar 23 controls de mobilitat a l'Aran i es van aixecar 142 actes, 139 per no respectar el confinament comarcal i 3 més per no dur la mascareta correctament.

En relació a la situació epidemiològica a la vall, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon ha remarcat que "estem en descens, ara mateix tenim una velocitat de transmissió de 0,95, quan fa uns dies la teníem bastant per sobre, de manera que les mesures estan funcionant".

En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha deixat clar que la Generalitat sí que ha dut a terme diverses mesures per mirar de frenar l'avenç de virus. "Hi hem estat molt a sobre i hi hem actuat amb reunions periòdiques per veure quines mesures podíem establir", ha indicat, tot afegint que les mesures no tenen per què estar relacionades amb restriccions a la mobilitat "sinó que hi ha mesures importantíssimes de control amb agents cívics i comunitaris que vetllin pel correcte seguiment de les quarantenes o per la detecció de casos en àmbits com l'escolar, i tot això s'ha desplegat".

La consellera també ha assenyalat que després de la pujada de fa unes setmanes "ara veiem que estem baixant i esperem que continuï sent així". També ha assegurat que "no deixarem de treballar conjuntament amb el Conselh Generau, fent un seguiment estricte de l'epidèmia a la Val d'Aran".