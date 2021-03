Un home que porta 8 anys ingressat a l'hospital de la Seu es nega a marxar alegant manca de recursos

La Seu d'UrgellLa Fundació Sant Hospital ha dut al jutge el cas d'un home que fa vuit anys que està ingressat a l'àrea sociosanitària de l'hospital de la Seu d'Urgell i que es nega a marxar, tot i tenir l'alta i no complir els requisits per seguir-hi. El president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega ha ressaltat que aquest pacient té família i que el cas ha acabat arribant a la via judicial després que des de serveis socials se li hagin ofert diversos recursos de forma reiterada, entre ells la possibilitat d'ingressar en una residència.

En declaracions recollides per l'ACN, Fàbrega ha assegurat que "això genera un greuge important cap a una altra persona que pugui utilitzar aquest llit" i que la problemàtica s'ha accentuat amb el covid-19, ja que el centre ha hagut de reorganitzar espais per fer front als pics de la pandèmia. També ha detallat que se li reclamen despeses de copagament derivades de la seva estada al sociosanitari de l'hospital, ja que les va començar a abonar un cop se li va dir que no complia els criteris per estar ingressat en aquesta àrea.

El cas l'ha avançat aquest cap de setmana el diari Segre, que detalla que l'home té 79 anys i va ingressar fa vuit anys per una patologia vascular vinculada a la diabetis, que li va provocar l'amputació de les dues cames. El rotatiu també assegura que l'home va rebutjar una plaça a la residència del Sant Hospital per motius econòmics. Segons Segre, el jutge ja ha sentenciat a favor del Sant Hospital. Per la seva banda, el pacient, també en declaracions al mateix rotatiu, ha deixat clar que recorrerà la sentència, ja que pateix un grau de dependència elevat i diu que ni ell ni la seva família tenen mitjans per cuidar-lo. Així, deixa clar que no marxarà si no l'obliga "la justícia o la policia".