L'augment de casos de violència a la llar fa créixer el nombre de dones ateses al Pallars Jussà

TrempEl Servei d'Informació i Atenció a Dones (SIAD) del Pallars Jussà el 2020 ha incrementat gairebé un 50% el nombre de persones ateses respecte a l'any anterior. Segons l'equip que integra aquest servei, l'augment es deu en bona part al fet que les diferents situacions de violència dins la llar s'han incrementat a causa de la pandèmia. I és que la pandèmia ha fet que el seguiment dels diferents casos hagi estat més intens per tal de prevenir situacions greus. Així, durant el primer confinament es va fer seguiment telefònic continuat, acompanyant les famílies malgrat l'aïllament provocat pel confinament.

A banda d'aquest increment de prop del 50% de persones ateses, des del SIAD han detallat que aquest escenari excepcional viscut el 2020 ha comportat també un increment exponencial de les diferents actuacions que porta a terme el servei, passant de 180 a gairebé 700. Aquestes inclouen des d'atencions telefòniques de seguiment i consulta i atenció psicològica o jurídica sobretot per temes relacionats amb processos de separació i divorci o custòdia dels fills i filles, pensions alimentàries, etc. Un servei totalment gratuït que ajuda a les dones a superar aquestes circumstàncies.

El SIAD és un servei que ofereix informació, atenció i orientació en tots els àmbits rellevants del projecte vital de les dones, en el familiar, però també en el laboral, social i personal, entre altres. Al Pallars Jussà aquest servei està integrat dins el departament de Serveis Social i compta amb un equip que itinera per la comarca amb l'objectiu d'oferir un servei de proximitat.

El SIAD està integrat per un equip multidisciplinari de professionals que treballen coordinadament per tal de donar resposta a les diferents necessitats que puguin tenir les usuàries de manera individual i personalitzada. A més, també es disposa d'un servei gratuït d'assessorament jurídic i psicològic, en el primer cas per assessorar i orientar sobre temes jurídics, i en segon cas per acompanyar a les dones en la seva recuperació, fent-les partícips de la seva millora personal i el manteniment de la dinàmica de la seva vida.

A més a més d'aquest acompanyament individual i personalitzat a les dones, des del SIAD també s'ofereix suport i acompanyament a les associacions, ens i entitats de la comarca en prevenció de les violències masclistes i perspectiva de gènere.

Enguany, tot i les restriccions sanitàries pel covid-19, s'ha seguit treballant amb la campanya "També va amb tu", impulsada des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca. Algunes de les activitats que s'han dut a terme han estat la creació d'un compte d'Instagram propi de la campanya o la distribució de nous productes de marxandatge per als ajuntaments, entre altres accions.