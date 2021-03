L'edició 100 de la Volta s'acomiada del Pirineu

La Pobla de SegurL'edició número 100 de la Volta a Catalunya s'ha acomiadat aquest divendres del Pirineu, després de disputar-hi bona part de tres etapes. Dimecres, els ciclistes van sortir del Canal Olímpic de Catalunya i van arribar a Vallter 2.000. Dijous, mentrestant, van sortir de Ripoll i, després de creuar bona part del Pirineu, incloent un circuit urbà per dins de la Seu d'Urgell, van arribar a Port Ainé. Durant el seu pas per la Seu, nombroses persones els van rebre als carrers, finestres i balcons, especialment a l'avinguda del Salòria, on s'hi disputava l'esprint intermedi de l'etapa d'avui. Des de l'Ajuntament urgellenc s'han mostrat satisfets d'haver pogut acollir aquesta part de l'etapa i han agraït a la ciutadania i als voluntaris la col·laboració prestada. Finalment, aquest divendres al migdia han sortit des de l'avinguda de l'Estació de la Pobla de Segur en direcció a Manresa.

L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha remarcat que "dins de les circumstàncies, ja que si no fos per la pandèmia ens hauria agradat que hagués pogut venir més gent i que les escoles haguessin pogut venir a veure els ciclistes i acomiadar-los, ha estat molt positiu". En aquest sentit, ha indicat que "la Pobla de Segur surt al mapa i avui quan a les notícies es parli d'esports es parlarà de la Pobla de Segur, de fet el director de cursa comentava que la Volta es veu a 190 països". Tot plegat, creu que és important "per donar-nos visibilitat, que la gent ens situï al mapa i després tingui ganes de visitar-nos, que és el que volem".

El pas de la Volta pels dos Pallars, amb un final i un inici d'etapa, també ha estat ben rebut pels hotelers del territori, que durant aquests dos dies han fet el ple. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida i propietari d'un hotel al Pallars Sobirà, Josep Castellarnau, ha indicat que "la Volta, per allà on passa, es nota". L'hoteler ha indicat que les mesures derivades del covid-19 són molt estrictes i normalment cada hotel només pot acollir a un equip, a no ser que sigui molt gran i tingui molts espais diferenciats. "Això fa que, on s'atura la Volta, els hotels estiguin al 100%", ja que no s'hi pot allotjar ningú més que no sigui de l'equip. Baró, per la seva banda, també ha celebrat que "han cobert totes les places hoteleres del Pallars i el tracte que els hem donat ha estat genial, estan encantats d'haver passat per aquí i això també va quedant, ja que ara saben que aquí s'hi està molt bé, s'hi menja bé i s'hi pot fer bicicleta".