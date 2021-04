Llívia començarà el 3 de maig una nova campanya d'excavacions al fòrum romà

El dia 3 de maig s'iniciarà una nova campanya d'excavacions a Llívia. El director del programa Iulia Libica, Josep Guitart, i el codirector de l'excavació, Cèsar Carreras, s'han reunit a Llívia aquesta setmana, amb l'alcalde, Elies Nova, per informar-lo dels treballs que es realitzaran i les dates previstes. La campanya del 2021 es dividirà en tres fases diferents: del 3 al 30 de maig es faran excavacions al fòrum romà Iulia Libica; del 5 al 16 de juliol, a la part alta del Puig del Castell, es faran diferents sondejos amb l'objectiu de constatar l'existència i l'assentament d'un poblat ibèric-ceretà o d'unes estructures romano republicanes a la zona i, finalment, a partir de la segona quinzena d'agost i durant el mes de setembre, es recuperarà els dies d'excavacions al fòrum.

Aquesta campanya és la darrera dels quatre anys del Pla Quadriennal (2018-2021) i ja es preveu donar-li continuïtat amb la presentació, aquest any, d'un nou projecte i un conveni entre l'Ajuntament de Llívia-UAB-ICAC. Els treballs d'excavació al fòrum romà de Iulia Libica estan liderats per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). En el projecte hi col·laboren la Diputació de Girona i la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat-Servei d'Arqueologia. Els treballs d'excavació són dirigits pels arqueòlegs César Carreras i Jordi Guàrdia.

L'actual projecte d'excavacions es va iniciar en el 2013, treballs que han evidenciat l'existència d'aquest patrimoni, l'únic fòrum romà dels Pirineus, precisament a Llívia. Cal destacar que va ser l'any 1997 quan l'arqueòleg cerdà Jordi Campillo va fer la primera descoberta del jaciment i va confirmar que les restes de parets i de ceràmica trobada eren d'època romana. Els treballs posteriors, des d'aquell 1997, han superat amb escreix les millors expectatives.