Llívia demana obrir dos nous accessos a l'N-154 al seu pas pel municipi

L'Ajuntament de Llívia ha mantingut una reunió de treball, aquest dijous, amb responsables de Carreteres del Ministeri de Foment a les comarques del Ripollès i Cerdanya, per tal de buscar solucions d'accessos i de senyalització que afecten l'N-154 i l'avinguda dels Països Catalans al seu pas pel nucli urbà. Aquestes carreteres, que creuen la població, són de titularitat estatal.

En total, l'Ajuntament ha fet fins a quatre propostes de millora viària als responsables de Carreteres, que segons el consistori han mostrat bona disponibilitat per a buscar les solucions demandades. Les dues peticions principals que han fet els responsables polítics locals s'han centrat a aconseguir l'obertura de dos nous accessos des de l'N-154 -l'avinguda de Catalunya, en el nomenclàtor local- a carrers i espais del nucli urbà.

L'un dels accessos demanats, pels vehicles que circulen en direcció a Puigcerdà, estaria situat just després del carrer d'En Corones -que es proposarà que sigui de sentit únic, en direcció sud- a l'altura del carrer de la Font del Ferro -carrer que és de sentit únic de circulació, direcció nord-. Aquesta mesura s'adoptaria perquè es vol prohibir el gir a la dreta al carrer de Puigcerdà pels cotxes que circulen per l'N-154 en sentit Puigcerdà, una maniobra de circulació sempre de difícil execució, principalment per als camions.

El segon dels accessos que s'ha sol·licitat als responsables ministerials estaria situat a la zona de l'aparcament que hi ha a tocar de la gasolinera, pels vehicles que circulen en direcció Gorguja. Aquest accés impediria que els cotxes hagin de passar per dins de l'espai de l'estació de servei per accedir a la zona de pàrquing. Aquesta mesura vol evitar que es generin embussos a l'entrada de la benzinera.

Finalment, les altres dues sol·licituds que s'han fet són ubicar més passos de vianants a l'avinguda de Catalunya i a l'avinguda dels Països Catalans i també, instal·lar a l'avinguda de Catalunya, pels conductors que circulen en direcció Puigcerdà, una placa de senyalització del radar que hi ha a la sortida del municipi.