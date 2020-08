La marxa dels militars deixa tocats força establiments del Pallars Jussà

Els hotels, apartaments i cases rurals del Pallars Jussà han vist com les reserves passaven del 100% a pràcticament zero en qüestió de minuts. Aquest dissabte les reserves d'uns 900 aspirants a sotsoficial s'anul·laven en anunciar el Ministeri de Defensa que farien les proves de sotsoficials a Toledo en comptes de Talarn, on només s'hi preveu l'arribada dels 280 que s'allotgen al recinte militar. El sector turístic del Pallars Jussà ha lamentat que ningú els hagi preguntat l'opinió sobre l'arribada de 900 aspirants a sotsoficial a la comarca. De retruc, els proveïdors dels hotels també s'han vist afectats en veure anul·lades totes les comandes per aquesta setmana.

Les reserves dels militars en la majoria dels casos eren fins dissabte 8 d'agost però en alguns casos les havien allargat fins al dilluns 10 d'agost. A l' hotel Solé de la Pobla de Segur els aspirants li han anul·lat totes les habitacions, el que suposa unes 70 reserves. Tot i això, manté el 30% de reserves, ja que eren de turistes. A l' hotel Segle XX i a l'hostal Buenos Aires de Tremp les reserves dels militars eren de totes les habitacions i s'han trobat de cop que se'ls han buidat completament i sense expectatives de poder-les omplir.