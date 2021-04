Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal amb un camió a la C-14 a Oliana

OlianaEl conductor d'una furgoneta ha mort a primera hora d'aquest dimarts al matí en un xoc frontal amb un camió al quilòmetre 140 de la carretera C-14 a Oliana, a l'Alt Urgell. Segons recull l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident, les causes del qual encara s'investiguen, a les 6.40 hores. El camioner ha resultat ferit lleu. Arran de la incidència, que ha obligat a tallar la via, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquest mort ja són 24 les persones mortes en accident de trànsit en xarxa interurbana aquest any a Catalunya.