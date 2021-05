Nova defunció per covid-19 a l'ABS de la Seu d'Urgell

La Seu d'UrgellL'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Seu d'Urgell ha registrat una nova defunció per covid-19 en les últimes hores. Segons ha informat aquest dilluns l'Ajuntament de la Seu, aquesta és la 25a mort provocada pel virus des del mes d'agost en aquesta ABS. Des del consistori també han informat que en les últimes hores s'ha registrat una alta i una baixa per covid-19 al Sant Hospital per covid-19, de manera que ara mateix al centre hi ha una persona ingressada per aquest motiu.

A l'Hospital de Cerdanya ara mateix hi ha 4 persones ingressades per covid-19, segons informa l'Ajuntament de Puigcerdà. Pel que fa a l'Espitau Val d'Aran, que dona servei a l'Aran i a l'Alta Ribagorça, actualment hi ha una persona ingressada per aquesta causa, després que en les últimes hores s'hagin donat dues altes, tal com ha donat a conèixer el Conselh Generau d'Aran. D'altra banda, segons Salut hi ha 3 persones del Pallars Jussà i 12 del Pallars Sobirà hospitalitzades per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc se situa en 423 (divendres estava a 408) i la velocitat de transmissió (Rt) a 1 (divendres estava a 0,84). Recordem que quan se situa per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si està per sota, vol dir que retrocedeix. Pel que fa a la vacunació, 19.709 persones ja han rebut la primera dosi i 7.750 ha han completat la pauta.