La Seu i Oliana seran les primeres poblacions pirinenques amb l'atenció covid fora dels CAP

La Seu d'Urgell / OlianaEls primers mòduls de suport als centres d'atenció primària (CAP) que Salut instal·larà a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran per tal de traslladar l'activitat relacionada amb el coronavirus fora dels centres, s'ubicaran als CAP d'Oliana i de la Seu d'Urgell. La seva instal·lació ha començat aquest divendres i a finals de la setmana vinent estaran operatius per tal de separar l'assistència dels pacients amb simptomatologia respiratòria de l'atenció a la resta dels usuaris del centre.

A aquests mòduls, els seguiran quatre més, que s'ubicaran en espais de titularitat pròpia o bé municipal, gràcies a la col·laboració entre el Departament de Salut i els ajuntaments. El tercer es començarà a instal·lar la setmana vinent al CAP de Sort i els altres tres previstos es col·locaran durant el mes d'abril al Pont de Suert, la Pobla de Segur i Tremp.

La majoria dels mòduls tindran 45m2 de superfície i constaran d'una consulta de respiratori, dos punts per a la realització de proves PCR i un espai d'atenció al pacient. En el cas del Pont de Suert i la Pobla de Segur, els annexos faran 30 i 15m2, respectivament, i es destinaran exclusivament a fer-hi proves de detecció del virus.

Pel que fa a Oliana, la directora de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) Alt Urgell Sud, Imma Vila, explica que el fet de destinar el mòdul annex al diagnòstic i tractament dels pacient covid "permetrà recuperar en cert grau l'activitat habitual a consulta, cosa que suposarà un alleujament per als professionals després de mesos amb els espais limitats a causa del virus." A la Seu d'Urgell, el director de l'EAP, Sergi Duaigües, explica que "l'annex serà molt ben acollit, ja que deslliurarà consultes al CAP per poder realitzar la nostra tasca habitual. També facilitarà la ventilació, ja que al nostre centre no hi ha finestres i quan atenem un pacient amb el covid-19, ens veiem obligats a clausurar la consulta durant unes hores, amb la qual cosa encara perdem més espais."

L'ús d'aquests espais addicionals té una durada prevista d'entre dos i quatre anys. La seva distribució s'ha basat en la capacitat dels centres de poder separar circuits d'activitat de pacients amb sospita de covid i en la disponibilitat d'un espai exterior proper que compleixi els requisits necessaris per acollir un mòdul d'aquestes característiques.

El desplegament de mòduls s'emmarca en el Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària, que va més enllà de l'impacte que genera el covid-19, i que suposa una inversió de 910.000 euros en aquest territori. Tal com han indicat des de Salut, l'objectiu d'aquest pla és "millorar l'accessibilitat i els processos d'una peça fonamental del sistema públic de salut com és l'atenció primària, augmentar-ne la resolució i atendre bé la cronicitat".

El pla inclou un seguit d'accions i mesures estructurals i de futur, com la incorporació de 24 professionals de diverses especialitats que ja ha tingut lloc entre finals de l'any 2020 i principis del 2021, i que ajudarà a atendre l'augment de la demanda en aquest àmbit fonamental del sistema de salut. La incorporació d'aquests professionals, afegeixen des de Salut, va lligada a una nova forma de treballar i a una reorganització de funcions de tots ells, "per tal de potenciar rols assistencials i alliberar els sanitaris de tasques administratives".