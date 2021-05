El Pallars Sobirà rep els primers grups d'escolars per fer activitats de natura des de l'inici de la pandèmia

RialpLa relaxació de les mesures sanitàries ha permès, aquesta setmana, l'arribada al Pallars Sobirà dels primers grups escolars. Les empreses de ràfting, els parcs d'aventura o les hípiques a poc a poc van recuperant l'activitat donat que aquest col·lectiu és dels més importants en l'àmbit turístic durant els mesos de primavera. Krisna Montón, gerent de Roc Roi, ha explicat a l'ACN que estan lluny de les xifres de fa dos anys, quan tenien entre 4 i 5 grups cada dia, però que la recuperació d'alguns grups escolars ja és un primer pas molt important. Anna Panisello, d'Àssua Viatges, ha indicat que l'any 2019 gestionava més d'un centenar de grups escolars i aquest any tot just una vintena.

Un d'aquests primers grups escolars són els alumnes de primer d'ESO de l'escola-institut Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d'Anoia. Marc Vias, professor del Jacint Verdaguer ha explicat que tan bon punt s'han autoritzat les sortides, l'han fet. Vias ha destacat que tot i estar fora de l'escola es mantenen totes les mesures de seguretat i també els mateixos grups bombolla que tenien formats al centre educatiu.

Per aquest professor, aquesta sortida era molt important donat que els joves necessiten activitats a l'aire lliure després de tants mesos de confinament i classes virtuals. En el mateix sentit s'ha expressat Marc Valadon, professor de l'escola Acesco de Parets del Vallès. Per Valadon aquestes sortides escolars són una vàlvula d'oxigen per a tots els joves. Valadon també ha ressaltat la importància de les mesures de seguretat contra el covid-19 i ha explicat que es mantenen en l'organització de cada activitat. Tots els professors valoren molt positivament les activitats que poden fer amb els alumnes al Pallars Sobirà; aire lliure, tranquil·litat, sense aglomeracions de gent i en contacte directe amb la natura.

Montón, de l'empresa d'activitats Roc Roi, ha destacat que les empreses porten a terme totes les mesures sanitàries i que poden garantir els grups bombolla dels escolars. Aquesta primavera, l'empresa troba a faltar els grups estrangers, i confia que a poc a poc puguin arribar.

Panisello, d'Àssua Viatges, ha dit que molts dels grups escolars reservats l'any passat i que no van poder fer l'estada al Pallars pel confinament, la majoria van ajornar la sortida i ara l'han recuperat. També ha destacat que aquests darrers dies ja comencen a trucar grups de fora de Catalunya per organitzar l'estada. Les empreses han detectat que escolars que feien el viatge de final de cicle fora de Catalunya, aquest any han optat per quedar-se aquí.