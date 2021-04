La Pobla de Segur aprova un protocol d'actuació per casos de violència sexual en l'oci nocturn

La Pobla de SegurLa Pobla de Segur implementarà un protocol d'actuació davant de casos de violència sexual en l'àmbit de l'oci nocturn. El text ha estat aprovat, per unanimitat, en la darrera sessió plenària. La redacció del protocol ha anat a càrrec de l'Observatori Noctambul@s i ha estat coordinat i subvencionat per l'Agència Catalana de Joventut, tal com han explicat des de l'Ajuntament.

Aquest protocol va néixer a partir de les inquietuds que van arribar al consistori per part d'un grup de noies joves del municipi, que havien manifestat que sovint sentien por en tornar a casa de nit, que s'havien sentit intimidades per mirades sexualitzades o que havien patit tocaments per part de nois durant les festes.

La regidora de salut, cohesió social i igualtat de la Pobla de Segur, Gemma Algueró, ha remarcat la importància d'un protocol així, que "indica quin camí i amb quines guies han de seguir les accions de l'Ajuntament del pròxims dos anys per fer front a la violència, el masclisme i la transfòbia". Per la seva banda, la regidora de Joventut, Sílvia Servent, ha destacat que, gràcies a la diagnosi prèvia, "tenim una anàlisi de la realitat de la Pobla en l'àmbit del gènere i les violències".

El procés de redacció del protocol, que s'aplicarà tant en les festes organitzades per l'Ajuntament com per les entitats del municipi, va començar fa més d'un any i ha comptat amb la participació del col·lectiu de Dones Feministes del Pallars, els Escoltes de la Pobla de Segur, el col·lectiu Voliaina, així com també d'altres noies i dones que a títol individual han format part de la comissió participativa. Aquest protocol s'ha preparat amb la coordinació de l'Agència Catalana de la Joventut representada per la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, el Consell Comarcal, el CAP de la Pobla, de dos centres d'ensenyament, l'Institut de la Pobla i l'Institut de Muntanya, i els Mossos d'Esquadra.