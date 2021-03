La població d'ossos als Pirineus arriba als 64 exemplars

La població d'ossos als Pirineus ja arriba als 64 exemplars. Així ho ha donat a conèixer el Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os bru als Pirineus (GSTOP), que ha fet el balanç anual de la població d'os bru del 2020, i de les actuacions de seguiment i conservació dutes a terme durant el passat exercici. El grup de seguiment està format per representants de la Generalitat, el Conselh Generau d'Aran, els Governs d'Andorra, Aragó, Navarra i França, i la Fundación Oso Pardo.

La xifra de 64 ossos s'ha comptabilitzat durant el 2020, correspon al nombre mínim d'ossos detectats en un any determinat i es revisa anualment. Per tant, el 2021 es tornarà a revisar aquesta xifra inicial.

Així mateix, gràcies a les dades obtingudes el 2020, les xifres d'ossos de 2018 i 2019 es van tancar en 51 i 58 individus, respectivament. Pel que fa al sexe de la població comptabilitzada el 2020, es tracta de 29 femelles i 29 mascles. D'aquests, 25 són adults, 13 són subadults i 16 són cadells. L'àrea geogràfica de presència de l'os bru als Pirineus compren una superfície de 8.200 km2.

Xifra rècord de naixements

Pel que fa al nombre de naixements, s'han registrat en total 16 noves cries de 9 femelles diferents. Es tracta de la xifra més alta registrada fins ara. Les femelles que s'han reproduït són Fosca (amb 1 cadell), Caramellita (3 cadells), Plume (1), Bambou (2), Nheu (1), Callista (1), Chataigne (3), Gaia (2) i Aran (2). Entre el 1996 i el 2020 han nascut un total de 98 cries de 54 ventrades.

Els exemplars que es donen per morts o desapareguts (sense indicis després de dos anys o que es té constància de la seva mort) són 9. Aquí es comptabilitzen les morts causades per l'home de l'ossa Sarousse, el mascle Cachou i un altre mascle mort per trets a França, així com sis individus més (4 cries nascudes el 2019 i 2 mascles subadults dels quals no es té notícia des de fa un parell d'anys).

D'altra banda, s'han localitzat dos exemplars que s'havien considerat desapareguts, ja que no es van detectar ni el 2018 ni el 2019, i que aquest 2020 han reaparegut.

Seguiment a Catalunya

Finalment, pel que fa al seguiment de l'espècie a Catalunya, durant el 2020 s'han localitzat 625 indicis d'os, dels quals 203 són contactes fotogràfics i de vídeo i 244 són mostres de pèls. També s'han produït 25 albiraments. En tot el Pirineu s'han detectat un total 2.331 indicis o rastres.

A més, s'han analitzat més de 650 mostres per a la identificació genètica, dels diferents individus provinents tant de Catalunya com de França. La Universitat Autònoma de Barcelona ha identificat 42 exemplars de 207 mostres rebudes, mentre que el laboratori francès Antagène ha identificat 50 exemplars de 447 mostres. Cal tenir en compte que en molts casos un mateix exemplar ha estat identificat pel laboratori de la UAB i el laboratori francès. Així, doncs el nombre total d'individus identificats per la genètica ha estat de 57.