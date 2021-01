Arran anuncia pintades a la segona residència de Damià Calvet i el conseller nega que sigui casa seva

Arran ha difós aquest dijous a través de les xarxes socials unes pintades fetes a l'exterior de la suposada segona residència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que han ubicat a Cerdanya, contra els Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus 2030. Una estona després, però, el mateix conseller ha respost aquesta piulada assegurant que allò no és casa seva i que han perjudicat a un tercer. A més, ha afegit que seguirà treballant perquè els Pirineus tinguin "uns Jocs Olímpics d'hivern sostenibles, que aportin prosperitat, ocupació i oportunitats a aquestes comarques".

Heu errat doblement:

1. No tinc segona residència i heu perjudicat un tercer.

2. Seguiré treballant perquè als Pirineus puguem fer uns JJOO d’Hivern sostenibles, que aportin prosperitat, ocupació i oportunitats a aquestes comarques. — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) 28 de enero de 2021

En la seva piulada, Arran ha explicat que amb aquesta acció han volgut "assenyalar la segona residència de Damià Calvet, responsable polític de la candidatura Barcelona-Pirineus 2030". Uns Jocs Olímpics d'hivern, afegeixen "on les elits econòmiques volen treure rèdit econòmic a costa de destruir el nostre territori". Des de la formació també han denunciat que "Pirineus 2030 segueix incentivant un model socioeconòmic basat en el turisme de neu, que ens aboca a la misèria, forçant-nos a marxar dels nostres pobles davant la manca d'oferta de feina i estudis". A través d'un comentari a aquesta publicació, el regidor de la CUP a la Seu d'Urgell i membre de la candidatura cupaire a les eleccions al Parlament per la circumscripció de Lleida, Bernat Lavaquiol, ha assegurat que "no et rebrem amb un somriure. Vam avisar. Amb el futur dels joves del Pirineu no s'hi juga".

Des d'Arran també han exigit a la Generalitat que retiri la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030. Justament, aquest divendres al matí la CUP i Arran duran a terme una roda de premsa a La Molina per demanar l'aturada del projecte olímpic.