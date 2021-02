Bernat Lavaquiol i Núria Burgada inicien un cicle de converses de la CUP sobre les problemàtiques del territori

MontellàLa CUP inicia aquest dimarts a les 19h., en el marc de la campanya electoral del 14-F, un cicle de converses amb persones del Pirineu i Ponent sobre les problemàtiques del territori. Ho fa amb una conversa sobre les alternatives per fer del Pirineu un territori on viure-hi entre Bernat Lavaquiol, regidor de La Seu d'Urgell i número 4 de la llista al Parlament, i Núria Burgada, mestra jubilada de l'escola rural Ridolaina de Montellà, a Cerdanya, i mare de Kilian Jornet. Tal com han explicat des de la CUP, en aquesta conversa Lavaquiol i Burgada "se centren en les problemàtiques que genera l'aposta de les institucions amb el turisme com a motor exclusiu per al desenvolupament del Pirineu".

"El monocultiu turístic de la zona, la poca professionalització i diversificació de l'economia, les ofertes de feina precàries, la falta d'habitatge digne i accessible o la falta de gestió dels boscos, son alguns dels eixos que van desgranant al llarg de la conversa per fer palesa la necessitat d'un canvi de model socioeconòmic", indiquen des de la CUP.