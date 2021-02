JxCat es compromet a dur la fibra òptica a tots els municipis i a donar suport als JJOO d'hivern

TrempEl cap de llista de Junts per Catalunya a la circumscripció de Lleida, Ramon Tremosa, ha visitat aquest diumenge el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. Des de Tremp ha participat en l'acte de campanya nacional organitzat pel partit des de diversos punts del país i ha ofert un míting acompanyat dels candidats de l'Alt Pirineu per les circumscripcions de Lleida i Girona.

En clau pirinenca, s'ha compromès a seguir donant suport al sector turístic i a l'esquí. Ha posat en valor el suport donat a Espot l'any passat, amb la substitució del telecadira principal, que s'havia espatllat, i que va requerir una inversió per part de Ferrocarrils de la Generalitat de 7 milions d'euros. També ha celebrat que després de tres anys de negociacions, FGC hagi acabat assumint la gestió de Boí-Taüll per garantir-ne la viabilitat i ha recordat que "no tots els partits que es presenten a les eleccions estan a favor d'invertir diners a les estacions d'esquí".

Tremosa també ha mostrat el seu suport a la candidatura pirinenca als Jocs Olímpics d'Hivern i ha assegurat que poden ser "una bona oportunitat per dotar al Pirineu d'infraestructures". En aquesta matèria, ha posat en valor les inversions fetes per part d'FGC al tren de la Pobla de Segur, "85 milions d'euros els últims 15 anys", ha indicat, contraposant-ho al servei que presta Renfe en altres línies del país.

Encara en matèria d'infraestructures, ha destacat l'esforç realitzat per fer arribar la fibra òptica a totes les capitals de comarca del país. "L'única on encara no ha arribat és el Pont de Suert, perquè les úniques dues carreteres que hi donen accés són de titularitat estatal i fa prop de 9 mesos que el ministeri de Foment té sobre la taula una demanda per permetre el pas de la fibra, però encara no ho ha autoritzat". Tremosa ha destacat que l'arribada de la fibra òptica "és vital per l'Alt Pirineu i per revertir el seu despoblament secular". Per això s'ha compromès a fer que l'any que ve tots els municipis de Catalunya estiguin connectats a la fibra.

Per la seva banda, el primer candidat pirinenc de la llista, Jordi Fàbrega, ha remarcat que la pandèmia ha fet veure que "tenim una gran oportunitat per fer que el molt talent que tenim al Pirineu torni i es quedi a viure aquí, gràcies al teletreball". Perquè això sigui possible, però, ha destacat que "cal connectivitat, cal fibra òptica, i també cal habitatge per a la gent jove i serveis, des de sanitaris o socials per a la cura de la gent gran fins a escoles". També ha assegurat que Junts per Catalunya governarà en clau pirinenca, potenciant projectes com la millora de Comiols o els accessos a nuclis.

Fàbrega ha criticat que "des d'En Comú Podem assegurin que les estacions d'esquí haurien d'estar tancades aquests dies de confinament, ja que això és tenir una visió metropolitana de la realitat i no saber què suposa per nosaltres mantenir les estacions d'esquí obertes". També ha carregat contra el pressupost de l'Estat "aprovat amb el suport d'Esquerra, que té oblidat el Pirineu" i contra el cap de llista del PSC per Lleida, Òscar Ordeig, a qui ha contraposat amb el cap de llista de Junts, Ramon Tremosa. "No veureu cap cartell d'Òscar Ordeig, perquè l'amaguen, en canvi nosaltres estem molt orgullosos de tenir a Ramon Tremosa de cap de llista, un exeurodiputat que ajudarà a que ens arribin els fons europeus", ha afegit.