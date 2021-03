La Seu prepara una compra col·lectiva de panells solars per a autoconsum

La Seu d'UrgellTots els residents de la Seu d'Urgell i voltants ja poden participar en una compra col·lectiva de panells solars per a autoconsum. Això implica instal·lar plaques fotovoltaiques a la teulada d'edificis d'habitatges i empreses per produir la pròpia energia elèctrica. La iniciativa permet als usuaris estalviar fins a un 10% respecte als preus habituals d'aquestes instal·lacions, la compensació d'excedents des del primer dia i la garantia que l'estiu de 2021 tots els projectes estaran en funcionament.

Tot plegat ho ha impulsat la companyia energètica local PEUSA, que ofereix la possibilitat d'instal·lar panells solars amb una proposta que contempla tot el procés i fer-se càrrec de totes les gestions. Tal com han explicat des de la companyia, això inclou des del dimensionament de les necessitats, fins a la instal·lació, la posada en marxa i la possible gestió de finançament, si els usuaris ho desitgen. El projecte d'instal·lació de plaques d'autoconsum d'energia 100% renovable es detalla al web de la companyia energètica i les persones interessades s'hi poden adherir fins al 31 de maig de 2021.

A l'estalvi del 10% en la compra i instal·lació de les plaques, des de la companyia indiquen que cal afegir-hi la bonificació de l'ICIO (Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) a la capital de l'Alt Urgell i la compensació d'excedents energètics que PEUSA aplica des de febrer de 2020. Aquesta compensació consisteix a cobrar per l'energia generada per les plaques solars i no consumida, import que s'abona mensualment a la factura de la llum de cada habitatge.

La iniciativa és possible gràcies a l'acord de col·laboració entre PEUSA i Becquel, una empresa lleidatana experta en instal·lar panells solars per a l'autoconsum, que ja ha explorat i organitzat compres solars col·lectives a diferents municipis de Catalunya.

Les persones interessades rebran un estudi personalitzat amb la proposta d'instal·lació solar òptima per a cada habitatge o empresa. A banda del preu final, que pot ser finançat, també es detalla el volum d'energia generada i l'amortització d'aquesta instal·lació. Des de PEUSA han indicat que "oferir com a solució generar la pròpia energia i rebre bonificacions per la llum excedent és un gran pas per reduir l'emissió de CO2 a l'atmosfera, a més d'aportar un estalvi important en la factura de la llum".