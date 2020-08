La Seu programa una quinzena d'actes culturals a l'agost

L' agenda cultural de la Seu d'Urgell prevista per al mes d' agost presenta quinze propostes culturals i de lleure. Tal com ha donat a conèixer el consistori, les activitats són gratuïtes i s'emmarquen en la programació estable de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el cicle Insomni, adreçat a públic juvenil i promogut per l'Oficina Jove de l'Alt Urgell i l'Espai Ermengol. La proposta cultural, asseguren, "pretén fomentar un oci nocturn sa i per a totes les edats a la capital urgellenca".

Durant l'agost estan previstes activitats musicals com una jam session de jazz amb Kike Pérez Quartet el divendres 7 d'agost; rutes guiades, com la caminada Cacem estels fugaços, prevista per al dimarts dia 11 d'agost, o propostes teatrals com l'espectacle itinerant de Quim Masferrer Moltes gràcies, que es farà el dijous 27 d'agost pels carrers de la Seu.

Totes les activitats es faran a l'aire lliure amb l'aforament limitat i amb inscripció prèvia obligatòria. Des de l'Ajuntament han assegurat que "les activitats del mes de juliol van ser un èxit i en molts casos van arribar a completar l'aforament previst". De fet, ja hi ha moltes activitats programades a l'agost que també han exhaurit les inscripcions permeses.

A causa de la situació sanitària es mantindran les mesures de distanciament i l'ús de la mascareta segueix sent obligatori. Des de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, de fet, es pretén reforçar l'ús correcte de la mascareta amb la campanya present a les xarxes socials #quelamascaretatacompanyi.