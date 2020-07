La proposta de Puigdemont rep més suports entre els càrrecs electes de l'Alt Pirineu i Aran

La pugna entre Carles Puigdemont i la direcció del PDeCAT per definir la fórmula electoral d'aquest espai -un sol partit sota el nom de Junts per Catalunya o una coalició entre Junts i el PDeCAT- també ha arribat a l'Alt Pirineu i Aran. La majoria dels càrrecs electes que s'han pronunciat, a través de la signatura dels manifestos impulsats per totes dues bandes, han optat per donar suport a l'opció de Puigdemont, és a dir la de crear un partit nou sota la marca de Junts per Catalunya.

Així, entre els més de 3.100 signants hi ha la diputada i regidora de Sort, Imma Gallardo; la diputada aranesa, Anna Geli; la senadora d'Esterri d'Àneu, Mayte Rivero; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega; la tinent d'alcalde de Tremp, Anna Ritz; l'alcalde de Lladorre, Salvador Tomàs; el cap de l'oposició d'Isona i Conca Dellà, Constante Aranda -també exalcalde del municipi i expresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà-, així com regidors de l'oposició d'Ajuntaments com Bellver de Cerdanya, Llívia, la Torre de Capdella, Oliana i exresponsables polítics com l'exalcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla o l'expresident del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, entre d'altres.

Justament, Junts per l'Alt Urgell ha donat a conèixer a través d'un comunicat que aquest dimecres un grup de càrrecs electes de la comarca ha mantingut una trobada telemàtica amb Puigdemont, on li han ofert "el seu suport tant a ell com als presos polítics i exiliats de Junts per Catalunya arran del manifest aparegut la proppassada setmana on es demanava la unitat de l'independentisme sota el lideratge del president a l'exili. En el comunicat s'explica que "els presents a la trobada han traslladat els seus neguits sobre l'actual situació política i s'han posat a disposició del president per quan arribi la concreció d'aquest espai polític amb què se sentirien identificats".

L'espai polític que representa JxCat a l'Alt Urgell, afegeixen, "sempre ha estat molt cohesionat; així, els actuals dirigents, s'han compromès a sumar tantes adhesions com sigui possible a la força que representarà una ordenació de l'ampli ventall de persones que es van aplegar sota l'objectiu d'assolir la independència de Catalunya". Entre els assistents a la trobada virtual hi ha hagut el mateix alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega; l'alcaldessa de Ribera d'Urgellet i futura presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós; l'alcaldessa de les Valls d'Aguilar i presidenta del Consell d'Alcaldes, Rosa Fàbrega; així com alcaldes, alcaldesses i representants d'altres municipis, com Alàs i Cerc, Josa i Tuixent o Oliana, entre altres.

D'altra banda, el manifest impulsat per la direcció del PDeCAT, que proposa una coalició al 50% entre la seva formació i Junts per Catalunya, i que el partit no quedi dissolt, ha aconseguit el suport de més de 130 alcaldes i una cinquantena de líders locals. Entre aquests hi ha els batlles de Puigcerdà, Albert Piñeira, i de Rialp, Gerard Sabarich, així com del president de l'EMD de la Vila i Vall de Castellbò, tinent d'alcalde de Montferrer i Castellbò i vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Antoni Navinés.