El risc de rebrot torna a pujar a la Seu però baixa la taxa de transmissió del virus

El risc de rebrot al nord de l'Alt Urgell ha tornat a pujar en les darreres hores i s'ha situat de nou per sobre de 700. Si fa 24 hores estava en 693, a dia d'avui es troba en 729, segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. La bona notícia és que la taxa de transmissió de la malaltia ha baixat de 2,15 a 1,75, i està cada vegada més a prop del que és desitjable, que és 1. En aquest sentit, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha indicat que "seguim amb un risc de rebrot molt i molt alt, però per fi la taxa de transmissió dels set últims dies ha baixat". Tot i això, ha deixat clar que " la situació segueix molt i molt complicada, i és vital disminuir els contactes socials".

L'Ajuntament de la Seu també ha donat a conèixer que en les darreres hores hi ha hagut un nou ingrés per covid-19 al Sant Hospital, de manera que ara mateix ja hi ha quatre pacients ingressats per aquest motiu. Pel que fa al nombre de persones confinades al domicili per haver donat positiu, actualment n'hi ha 69, 14 més que fa 24 hores. També ha crescut el nombre de persones aïllades per precaució, en ser contacte de risc. Així doncs, segons les darreres dades, n'hi ha 506, 30 més que fa 24 hores. Actualment, el Sant Hospital té ocupats 4 dels 8 llits a planta habilitats pel covid-19, no s'ha d'utilitzar cap dels dos llits destinats a malalts crítics i a planta hi ha 14 dels 26 llits ocupats.

La taxa de risc puja fins a 324 a Cerdanya

On també puja, i amb força, la situació de risc és a Cerdanya. Si aquest cap de setmana la comarca passava d'un risc baix a un d'alt, en les darreres 24 hores aquest risc s'ha disparat i ja arriba a 324 -el llindar de risc alt se situa en 100. Actualment, a l'Hospital de Cerdanya hi ha dos pacients ingressats, segons les darreres dades facilitades pel Departament de Salut.

Qui també ha tornat a la zona de risc alt és el Pallars Jussà, que en les darreres 24 hores ha superat de nou el llindar dels 100 per situar-se en 115,77. De moment, però, l'Hospital del Pallars, a Tremp, segueix sense tenir pacients ingressats per covid-19. El Pallars Sobirà es manté en risc moderat, amb una taxa de 58,36, l' Alta Ribagorça segueix sense nous casos després de més d'un mes i l' Aran es manté en risc alt, però amb una tendència a la baixa, amb una taxa de 107,47 (fa 24 hores era de 121,29). Actualment a l'Espitau Val d'Aran hi ha dos pacients ingressats per covid-19 i un a l'UCI. Al global de la regió sanitària, en les darreres 24 hores s'han notificat 12 nous casos, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 684.