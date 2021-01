Les restriccions pel covid-19 fan caure un 30% les visites al romànic de Boí

Les restriccions de mobilitat imposades per fer front al covid-19 han repercutit també en el nombre de visitants al conjunt romànic de la Vall de Boí. Tal com han indicat des del Centre del Romànic, el 2020 les esglésies obertes al públic -Sant Climent de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera i la Nativitat de Durro- han rebut 50.014 visites, un 30% menys que l'any anterior. La procedència dels visitants registrats a l'espai informatiu del Centre del Romànic han provingut, com cada any, principalment de la península i majoritàriament de Catalunya. On s'ha notat més la disminució ha sigut amb els visitants estrangers, representant el 4% del total aquest any, mentre l'any 2019 van ser el 13%.

Cal recordar que a l'inici de la pandèmia, el conjunt romànic es va haver de tancar totalment. Aquesta situació es va allargar des del 13 de març fins a principis de juny, quan es va iniciar la reobertura progressiva dels temples, seguint un pla de desconfinament que preveia un seguit de mesures de seguretat sanitària.

Aquesta situació també va dur a crear cinc nous itineraris per oferir visites guiades exteriors adaptades a les noves condicions. Aquestes, mostren la vinculació de l'entorn amb les esglésies mitjançant passejades per cada poble amb temàtiques diferents per cada un: "Taüll, un poble i tres esglésies", "Boí, recinte emmurallat", "Erill la Vall, el poble que porta el nom dels Senyors", "Durro, l'herència del passat medieval" i "Barruera, el poble del fons de la vall". Una proposta que combina cultura i natura, que ha estat molt ben rebuda pels visitants durant l'estiu, i que es segueix oferint amb reserva prèvia.

D'altra banda, durant els mesos de juliol i setembre, el Centre del Romànic ha tingut l'oportunitat de col·laborar amb activitats culturals com ara "Despertant instruments adormits", un projecte europeu de recuperació d'instruments i música medieval, o en la primera edició del "Festival Errant, Itineraris d'Art i Pensament", una nova proposta que posa en diàleg la creació artística amb el patrimoni paisatgístic, artístic i cultural del territori.

Mentrestant, el 30 de novembre ha representat una data important pel conjunt romànic de la Vall de Boí, ja que correspon al 20è aniversari de la declaració de Patrimoni Mundial per la UNESCO. Aquesta trajectòria de 20 anys ha comportat la posada en valor del territori i de les seves esglésies, i representa per tota la vall un honor i un reconeixement. La celebració s'ha dut a terme en format reduït degut a les circumstàncies. Al llarg de l'any 2021, sempre que les mesures sanitàries ho permetin, es preveu estendre diferents activitats i novetats.