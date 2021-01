Un sindicat de Mossos denuncia que els agents del Pirineu "es congelen" amb l'uniforme actual

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha denunciat davant Inspecció de Treball que els agents del cos de Mossos d'Esquadra del Pirineu Occidental "es congelen" amb l'uniforme actual. En un comunicat d'aquest divendres acusen el Departament d'Interior de "jugar constantment amb la salut i la seguretat dels agents" i per això reclamen un uniforme que ajudi a prevenir el fred per les zones de climatologia extrema de Catalunya. Indiquen en un comunicat que aquesta setmana s'han registrat 34 graus negatius al Clot de la Llança i els agents han treballat amb entre 9 i 19 graus sota zero durant el dia al túnel de Vielha.