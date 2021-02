Un centenar de mossos de la comissaria de la Seu d'Urgell reben la primera dosi de la vacuna

La Seu d'UrgellUn centenar d'agents dels Mossos d'Esquadra que treballen a la comissaria de la Seu d'Urgell, que representen gairebé una quarta part dels efectius de la regió policial del Pirineu Occidental, han rebut aquest dimecres la primera dosi del vaccí d'AstraZeneca contra el covid-19. La idea és que en els pròxims dies també s'administri als de la resta de comissaries de la regió. A més, la capital alturgellenca és un dels punts que figura al pla de vacunació per posar l'antídot a diversos col·lectius essencials, com són professionals de les farmàcies i fisioterapeutes, a banda d'auxiliars sanitaris que encara no s'havien vacunat. En aquest cas, al conjunt de l'Alt Pirineu i l'Aran també n'hi ha d'instal·lats a Tremp, Puigcerdà i Vielha.

El cap de la comissaria de l'Àrea Bàsica Policial de la Seu d'Urgell, Josep Anton Rodríguez, que actualment també duu a terme funcions de comandament a la regió policial del Pirineu Occidental, ha explicat a l'ACN que poder rebre la vacuna és per ells un motiu "d'orgull" i de "responsabilitat", tant cap a la resta de companys del cos com de cara a la ciutadania. A més, ha indicat que s'ha decidit començar pels punts on hi ha serveis regionals dels Mossos d'Esquadra i que, en els pròxims dies, s'administrarà el vaccí als agents de la resta de comissaries, els quals s'adreçaran als diversos punts instal·lats pel Departament de Salut a l'Alt Pirineu i Aran.

Mentrestant, una de les primeres agents a qui s'ha administrat el vaccí, l'Anna, destaca l'agilitat en què s'ha organitzat la vacunació al col·lectiu. A més, ha explicat que valora "molt positivament" haver rebut la primera dosi, tot argumentant que "som persones de feines que són essencials i es important començar a fer la vacunació als diferents grups".

Per la seva banda, l'Àlex, un altre dels efectius policials que treballen a la capital alturgellenca, ha ressaltat la importància que té poder assolir la immunitat de grup per, ha afegit, "passar pàgina i mirar endavant". A més, ha dit que en el seu dia a dia han d'estar en contacte amb persones que no porten mascareta o no se la volen posar, motiu pel qual veu "essencial" el vaccí.