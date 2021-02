La Generalitat recupera la mobilitat comarcal i permetrà l'esquí escolar

BarcelonaLa Generalitat ha anunciat aquest dijous que a partir de dilluns que ve es recuperarà la mobilitat comarcal, ja que decaurà el confinament municipal vigent actualment i se n'aplicarà un de comarcal. De moment, però, aquesta mesura no permetrà recuperar l'assimilació entre Andorra i l'Alt Urgell en termes de mobilitat, a diferència del que va passar durant les festes de Nadal. Aleshores, també es va establir un confinament comarcal però es va permetre que els residents d'Andorra i l'Alt Urgell es poguessin moure lliurement pels dos territoris com si formessin part de la mateixa unitat. Des de la Generalitat s'ha assegurat que de moment no hi ha cap demanda per recuperar aquesta assimialció, però que, si arriba, s'estudiarà.

Al Pirineu, la mesura també tindrà efectes importants a les estacions d'esquí. A banda d'ampliar el gruix de possibles clients, ja que actualment només hi pot anar la gent del mateix municipi i a partir d'ara podrà fer-ho la de tota la comarca, també es podrà posar en marxa l'esport blanc escolar. Aquest programa preveu que prop de 2.000 escolars de tercer i quart de primària d'una cinquantena d'escoles pirinenques realitzin vuit sessions durant el segon trimestre del curs: tres d'esquí nòrdic, tres d'esquí alpí i dues de surf de neu. Des de les estacions d'esquí, especialment les de nòrdic, han assenyalat que el fet de poder disposar de grups de 30 o 40 persones cada dia, entre setmana, els suposa una important injecció d'oxigen.

Tot plegat serà possible perquè les noves mesures establertes pel govern estableixen la possibilitat de saltar-se el confinament comarcal per dur a terme activitats escolars. Tot i això, només es podran fer desplaçaments d'un dia, sense pernoctació, de manera que això impossibilita la realització de setmanes blanques i fa difícil que escoles de fora del Pirineu puguin organitzar activitats a la neu d'un sol dia.

Una altra mesura que tindrà afectacions al Pirineu serà l'ampliació d'horaris en la restauració. Alguns establiments de zones pròximes a les pistes d'esquí s'havien queixat que l'horari per servir dinars era molt limitat, ja que els obligava a tancar a l'hora en què baixaven la majoria d'esquiadors de pistes. Ara, podran obrir de 13h a 16:30h, de manera que podran assumir bona part d'aquesta clientela. Als matins, mentrestant, la restauració també guanyarà una hora i podrà obrir de 7:30 a 10:30h.