La reforma de Comiols comença a caminar

ComiolsEl Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de la redacció del projecte constructiu del condicionament de l'eix de Comiols, que dona accés al Pallars Jussà des de la Noguera, en el tram entre el final de la variant d'Artesa de Segre i Folquer. Aquests treballs de redacció es liciten per un import de prop de 165.000 euros i un termini de vuit mesos. L'actuació correspon concretament a l'actualització del projecte constructiu redactat l'any 2014 per eixamplar i millorar el traçat de l'L512 i la C-1412b en un tram de 15 quilòmetres, i s'emmarca en el projecte que està desenvolupant el Departament per afavorir la mobilitat a l'eix de Comiols, entre Artesa de Segre i Isona.

El projecte que ara s'impulsa abasta el tram que va des del final de la variant d'Artesa de Segre, l'execució de la qual s'inicia enguany, fins al nucli de Folquer. L'obra consisteix principalment en el condicionament de les carreteres L-512 i C-1412b i millora del traçat, amb un carril per sentit de 3,5 m d'amplada amb vorals d'un metre, amb trams amb carril central d'avançament i nou interseccions a nivell.

Aquesta actuació inclou petites variants del traçat i modificacions al voltant dels nuclis urbans del Pont d'Alentorn, Vall-llebrera i Montargull, i diverses estructures, de les quals destaquen l'execució d'un nou port sobre el riu les Segues i un viaducte per a la variant de Montargull. El projecte es definirà de forma que l'execució de les obres pugui ser duta a terme al llarg del temps per fases que minimitzin les afectacions a la circulació, i que alhora permetin la posada en servei progressiva dels trams condicionats.

L'eix de Comiols

L'eix de Comiols té actualment 54 quilòmetres i presenta un traçat força sinuós, que arriba en algun punt fins a una altitud de 1.100 metres. El trajecte constitueix el principal accés al Pallars des de la Catalunya central i oriental i forma part de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat. Des de la Generalitat indiquen que "per tal de potenciar les comunicacions intercomarcals i afavorir l'accessibilitat al Pirineu, el Departament ha elaborat diversos estudis per a la millora de la mobilitat en aquest corredor i analitzat alternatives addicionals de traçat amb l'objectiu de consensuar amb el territori la millor opció constructiva".

Fruit d'aquest treball, el Departament està impulsant la millora de l'eix de Comiols, que s'executarà per fases. Aquesta actuació consisteix en la formació de variants al pas per diversos nuclis de població, l'eixamplament de la carretera i l'eliminació de revolts que, en el pas pel coll de Comiols, comporta la construcció de diversos túnels i viaductes. Ara s'impulsa l'actualització del projecte del tram entre el final de la variant d'Artesa de Segre i Folquer i pròximament està prevista la licitació de les obres de la variant d'Artesa.