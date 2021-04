Sort prorroga les mesures per frenar el rebrot de covid-19

SortL'Ajuntament de Sort, seguint les recomanacions del Departament de Salut per fer front al rebrot de covid-19, ha decidit prorrogar fins al dia 6 de maig les mesures addicionals per frenar la propagació del virus al municipi. D'aquesta manera, els parcs infantils i les instal·lacions municipals continuaran tancats. Al mateix temps, alguns serveis es poden veure afectats per mesures preventives. El consistori fa una crida a la responsabilitat ciutadana i demana a tothom l'estricte compliment d'aïllament en cas que sigui necessari, tal com determina Salut. El risc re rebrot està situat als 1.549,70 punts i en la darrera setmana hi ha 19 casos acumulats.

D'altra banda, l'Ajuntament de Llavorsí, també al Pallars Sobirà, ha alertat que tenen un brot "molt important" al municipi i han demanat extremar les mesures de precaució.