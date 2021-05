Teletreballar des del seient de l'alcaldessa

VilallerLa pandèmia va posar de manifest la necessitat de disposar d'una bona connexió a Internet per poder teletreballar o estudiar en línia. El municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que no disposa del servei de fibra òptica, ha vist durant aquest darrer any com alguns dels seus veïns tenien la necessitat d'una bona connexió. És el cas d'estudiants universitaris o gent amb segona residència que havien decidit quedar-se a viure a Vilaller i optar per teletreballar. Maria José Erta, alcaldessa de Vilaller, ha explicat que van optar per una solució imaginativa: cedir la sala de plens amb wifi gratuït a aquelles persones que ho necessitessin. La resposta ha estat bona i ja són tres persones fixes i altres que demanen la sala de manera puntual.

Per Maria José Erta és vital poder disposar d'unes bones connexions per fixar la gent al territori i evitar que altres marxin. Així, indica que oferir una bona connexió a Internet és "un servei bàsic i essencial" que les administracions han de facilitar als ciutadans. Pels veïns de Vilaller és "un valor afegit" que els permet poder teletreballar o estudiar a distància.

L'únic requisit per poder fer ús de la sala de plens és haver-la reservat prèviament. L'ús de l'espai és individual per facilitar l'ambient de treball i, segons ha indicat Erta, l'objectiu és que el servei es mantingui un cop passada la pandèmia.