Torna el Premi Joles Sennell de contes infantils de la Seu d'Urgell

La Seu d'UrgellLa Biblioteca Sant Agustí, RàdioSeu i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell tornen a convocar el Premi Joles Sennell de contes infantils, que arriba a la 5a edició. El certamen torna enguany després que l'any passat es va cancel·lar a causa de la crisi sanitària. El guardó és la continuació del Concurs Contes que Compten, que ja suma en total 12 edicions des que es va crear.

Al concurs literari Joles Sennell s'hi poden presentar contes adreçats al públic infantil, escrits en català i de temàtica lliure. És obert a autors de totes les edats i per això consta de cinc categories: A (autors de 10-11 anys), B (12-13 anys), C (14-15 anys), D (16-17 anys) i E (autors a partir de 18 anys).

El període de presentació de la instància de sol·licitud i dels originals ja ha començat –es pot fer des del 9 de març- i es pot fer fins al 31 de maig. El formulari es pot trobar en aquest enllaç. La documentació ha d'incloure el conte en format PDF, la portada (on hi ha de constar el títol, el pseudònim i la categoria a la qual es presenta) i un fitxer amb la digitalització del document d'identitat o passaport de l'autor, també en format PDF. Les obres han d'estar escrites amb ordinador, en format Din-A4, amb lletra Arial de mida 12, interlineat doble i marges de 3 cm. L'extensió ha de ser d'un màxim de 5 pàgines.

Els guanyadors de cada categoria rebran diversos premis oferts per entitats i empreses que patrocinen el concurs o bé hi col·laboren. Així, el vencedor de la categoria E rebrà un premi de 1.000 euros ofert per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, un e-book valorat en 100 € gentilesa del Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya, una entrada doble per a un concert del FEMAP 2021 valorada en 50 € i una subscripció bianual a la revista Cadí-Pedraforca, valorada en 32 €. També hi haurà premi per al finalista: 400 € oferts novament per l'Ajuntament urgellenc i un lot de llibres, en col·laboració amb Edicions Salòria.

Pel que fa a la resta de categories, els guanyadors dels nivells A, B i C rebran 100 euros en metàl·lic (oferts respectivament per MicroSeu, Mútua de l'Alt Pirineu i Fustes Grau) i vals de compra de 50 € de les llibreries 4 Fulls, Papers i La Salvat. A la categoria C i a la D també es concedeix un lot de material informàtic valorat en 100 €, a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. El guanyador de la categoria D, alhora, rebrà 300 € i un val de compra de la Llibreria Purgimon; i el finalista, 150 € oferts novament per l'Ajuntament. D'altra banda, tots els guanyadors rebran una invitació doble de Cinemes Guiu.

El Premi Joles Sennell rep el seu nom del pseudònim literari de Pep Albanell, que recentment ha celebrat el seu 75è aniversari. L'autor, nascut a Vic, va viure la infància i adolescència a la Seu d'Urgell i, tot i que actualment resideix a Barcelona, des de llavors sempre ha mantingut amb la capital de l'Alt Urgell un estret vincle que s'ha reforçat els darrers anys. Albanell és l'actual Autor de Capçalera de la Biblioteca Sant Agustí, amb la qual fa diverses col·laboracions. Pep Albanell és un referent de la novel·la infantil i juvenil contemporània en català. És autor de més de 90 llibres, mitja dotzena d'obres de teatre i alguns guions de cinema i televisió.