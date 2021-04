Tornen les cues a l'N-145

La Farga de MolesLa carretera N-145 entre la Seu d'Urgell i la frontera entre Catalunya i Andorra ha registrat aquest cap de setmana diverses estones de retencions, tant d'entrada com de sortida, a causa de la lliure circulació acordada entre els governs andorrà i espanyol a principis d'abril, que preval sobre el confinament comarcal decretat per la Generalitat, que fins divendres de la setmana passada només permetia la mobilitat entre els veïns de l'Alt Urgell i el Principat. Així, diversos catalans han aprofitat que es poden desplaçar a Andorra sense justificar-ne el motiu -igual que poden fer amb qualsevol altre estat que permeti la lliure entrada a ciutadans estrangers- per anar a passar-hi el dia o tot el cap de setmana. Celebren poder "desconnectar" fora de la seva comarca, encara que consideren "xocant" que es permeti anar a Andorra i no als pobles de les comarques veïnes.

L'anunci d'aquesta lliure mobilitat es va fer divendres de la setmana passada i durant el primer cap de setmana es van registrar pocs desplaçaments. Una setmana després i amb més previsió, però, alguns catalans ja han optat per anar al Principat pirinenc a passar el cap de setmana, ja que pràcticament és l'única opció que tenen per sortir fora de la comarca sense justificar-ne el motiu. Això sí, per moure's per Catalunya cal portar el certificat d'autoresponsabilitat.

És el cas del veí de Terrassa Francisco Pérez, que aquest dissabte ha anat a passar el dia a Andorra amb els seus fills. En declaracions a l'ACN, ha celebrat poder anar-hi però ha criticat que, per altra banda, no pugui anar al càmping que té a Tarragona. Qui també ha anat a Andorra a "passar el dia" és Miquel Pérez. Aquest veí de Ripoll també considera que no té sentit poder anar al Principat i no a les comarques catalanes. "És una mesura estranya però bé, com tantes coses que estan passant", explica. Per la seva banda, Josep Quintana de Lleida diu que és "xocant poder anar a Andorra però no al poble de la comarca del costat".

A la frontera s'hi han vist molts vehicles amb famílies i parelles, així com grups de motoristes que veuen el trajecte a Andorra com l'única manera que tenen de gaudir de la carretera. Un d'ells és Ramon Soler, que ha explicat que ha anat al Principat a "fer un tomb amb la moto i a comprar quatre coses". En el seu cas, també ha indicat que té previst passar el dia a Andorra i que després tornarà a Lleida. Altres conductors també han indicat que s'hi han desplaçat per motius familiars i laborals.

Per què es pot anar a Andorra?

Recordem que el motiu pel qual es pot viatjar fins a Andorra és que el Principat permet l'entrada i sortida de ciutadans estrangers sense cap restricció i que Espanya no ha tancat les fronteres. Així, igual que un ciutadà català pot creuar tantes comarques com sigui necessari per agafar un vol al Prat i anar a qualsevol país, complint els requisits d'entrada, si hi són, també pot desplaçar-se fins a Andorra, com a Estat independent que és.