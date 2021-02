Tornen a pujar a 12 els ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran

Vielha e MijaranEl nombre de persones ingressades a l'Espitau Val d'Aran ha tornat a pujar les últimes 24 hores. L'ingrés de dues persones ha fet incrementar fins a 12 els pacients ingressats a la planta covid del centre, que segueix sent l'hospital pirinenc amb una major pressió assistencial derivada del coronavirus. En les últimes 24 hores, el Conselh Generau també ha notificat la detecció de 9 nous positius. Pel que fa al risc, aquest ha baixat, en aquest cas respecte a les dades de divendres, passant de 1.087 a 973, mentre que la velocitat de transmissió (Rt) ha caigut d'1,01 a 0,95, situant-se per sota d'1, que és el llindar a partir del qual es considera que el virus s'expandeix o retrocedeix.

Ara mateix, el risc més alt a l'Alt Pirineu i Aran el té l'Alta Ribagorça, tot i que cal recordar que en zones poc poblades, la detecció de pocs casos fa pujar de forma molt brusca els indicadors. Sigui com sigui, la comarca ha passat d'un risc de 1.061, el divendres, a un de 1.442. També és molt alta l'Rt, tot i baixar des de divendres, de 2,85 a 2,65. Segons Salut, es manté una persona de la comarca ingressada per covid-19.

Els indicadors també pugen al Pallars Sobirà respecte a divendres, on el risc passa de 658 a 842 i l'Rt creix d'1,35 a 1,68. Una persona de la comarca segueix ingressada per covid-19, segons Salut. En canvi, les xifres baixen al Pallars Jussà, ja que divendres el risc se situava en 186 i ara està a 106, molt a prop del llindar a partir del qual es considera risc alt (100). L'Rt, mentrestant, cau d'1,41 a 0,75. També baixa, de 3 a 2, el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

La situació també millora, respecte a divendres, a l'Alt Urgell: el risc baixa de 292 a 183 i l'Rt cau d'1,21 a 1,09, mentre que els ingressats al Sant Hospital de la Seu d'Urgell baixen de 8 a 3. Finalment, a Cerdanya, el risc puja de 363 a 464 i l'Rt puja de 2,41 a 2,97. Baixa, de 7 a 5, el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 412 a 391 i l'Rt es mantingui igual que divendres, a 1,20. Des d'aleshores, s'han detectat 57 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 5.064. També des de divendres s'han posat 138 noves primeres dosis (fent pujar el total fins a 2.602) i 15 noves segones dosis (1.817 en total).