Els turistes que s'allotgin a l'Alt Urgell podran entrar a Andorra per Setmana Santa

La Seu d'UrgellEls turistes catalans que vulguin pujar a Andorra a fer turisme aquesta Setmana Santa tenen una manera legal de fer-ho. El Procicat ha autoritzat que aquelles persones que s'allotgin a l'Alt Urgell puguin beneficiar-se de l'assimilació en termes de mobilitat que hi ha entre els dos territoris. Així, tal com ha confirmat a l'Ara Pirineus el president de l'Associació d'Hostaleria i Restauració de l'Alt Urgell, Miquel Àngel Sànchez, els establiments podran emetre uns documents acreditatius per tal que els seus allotjats puguin entrar a Andorra. Recordem que la Generalitat no autoritza a circular lliurement cap al Principat a aquelles persones que no resideixen a l'Alt Urgell, argumentant que hi ha confinament perimetral a Catalunya.

Sànchez ha deixat clar que per accedir a Andorra no n'hi haurà prou mostrant una reserva en un allotjament de l'Alt Urgell, sinó que els establiments hauran d'emetre un certificat, amb el nom i cognoms de la persona, el seu DNI i es dies d'estada, per tal d'acreditar un allotjament efectiu a la comarca. El president dels hotelers alturgellencs ha valorat molt positivament la mesura tot assenyalant que permetrà "donar un plus" als clients que s'allotgin a la comarca. Tot i que ha remarcat que els dies forts de Setmana Santa, de dijous a diumenge, els establiments hotelers de l'Alt Urgell assoliran una ocupació del 80%, Sànchez creu que aquesta mesura "pot ajudar a fer allargar les estades, ja que al final oferim més mobilitat als nostres clients".

Recordem que el fet que no es permetés el pas de turistes catalans cap a Andorra durant la Setmana Santa va ser molt mal rebut per les autoritats i els sectors econòmics del Principat. Amb aquesta mesura, sectors com la restauració o el comerç poden veure's beneficiats, si hi ha turistes catalans que opten per aquesta fórmula per visitar el Principat, en detriment del sector hoteler andorrà.