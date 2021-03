La Vall de Boí mira de pal·liar la manca d'especialistes cedint consultoris mèdics a professionals privats

TaüllL'Ajuntament de la Vall de Boí ha posat en marxa una iniciativa per intentar pal·liar la manca d'especialistes mèdics a la zona. Ha posat a disposició els consultoris mèdics de Taüll, Boí, Erill la Vall i Durro -que són els que no tenen tanta activitat, a diferència del de la capital municipal, Barruera- per tal que els puguin utilitzar especialistes privats. L'objectiu, tal com explica l'alcaldessa, Sònia Bruguera, és que "ja que estem lluny de tot arreu, puguem disposar d'especialitats o tractaments alternatius que no tenim a la vall o a la comarca".

Ja fa un parell d'anys que es va establir un servei de podologia, que ha tingut força bona acollida, i ara se n'acaba de posar en marxa un altre de psicoteràpia i un darrer de dietètica i nutrició. Tot plegat es fa a demanda, i les persones interessades a utilitzar el servei queden amb el professional, per establir el dia, l'hora, i el centre mèdic on es prestarà. "Creiem que és un servei imprescindible, en un lloc allunyat com la Vall de Boí", insisteix Bruguera.

L'alcaldessa també deixa clar que els serveis que s'ofereixen són d'especialitats que no són presents a la vall, per tal de no generar competència. En aquest sentit, des del consistori han remarcat que la iniciativa està oberta a altres especialistes que puguin tenir interès a oferir els seus serveis a la vall.