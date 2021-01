La velocitat de contagi es manté per sota d'1 a Cerdanya però el percentatge de positius segueix molt alt

La velocitat de transmissió de covid-19 (Rt) segueix per sota d'1 a Cerdanya. Des de dijous ha passat de 0,83 a 0,77, de manera que es consolida per sota del llindar que estableix si el virus s'expandeix (si està per sobre) o bé retrocedeix (si es consolida per sota). El risc, en canvi, ha pujat 70 punts respecte a divendres i ara és de 1.776. Una altra de les dades negatives és que el percentatge de PCR o tests d'antígens positius segueix sent molt alt. Així, segons la darrera actualització de Salut, el 19,20% de les proves de covid-19 fetes les últimes hores ha donat positiu. Per posar-ho en context, a Catalunya el percentatge de positivitat és del 7,58 i al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, del 10,80. L'altre aspecte negatiu és que, segons les darreres dades ofertes per Salut, el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19 puja a 17. Mentrestant, hi ha 4 persones de Cerdanya que ja han rebut la primera dosi de la vacuna.

A l'Alt Urgell, el risc baixa respecte a dijous de 625 a 546, mentre que l'Rt cau d'1,43 a 1,07. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, hi ha 3 persones ingressades al Sant Hospital per covid-19. Mentrestant, hi ha 105 persones de la comarca vacunades.

La situació segueix millorant clarament als dos Pallars. Al Jussà, el risc deixa de ser alt (108 dijous) per passar a moderat-baix (45), mentre que l'Rt cau de 0,57 a 0,54. També baixa el nombre d'hospitalitzats per covid-19, de 4 a 2. El nombre de vacunats es manté en 82. Al Sobirà, el risc baixa des de dijous de 57 a 42 i l'Rt cau de 0,85 a 0,50. Es manté una persona hospitalitzada per covid-19 i el nombre de vacunats segueix sent 88. A l'Alta Ribagorça els índexs de risc es mantenen a zero, però segueixen sense comptabilitzar encara els 5 positius detectats fa pocs dies a la Vall de Boí. El nombre de vacunats, mentrestant, és de 48.

Finalment, la situació segueix empitjorant a l'Aran, on el risc puja de 690 a 712 i l'Rt creix lleugerament, d'1,81 a 1,82. També creix el nombre d'hospitalitzats per covid-19, d'1 a 2 i es manté en una sola persona el nombre de vacunats a la vall.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc baixi de 713 a 663 i l'Rt caigui de 0,89 a 0,82. En les últimes hores s'han notificat 80 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 3.916 casos de covid-19 a la regió sanitària. Segons la darrera actualització de Salut, hi ha 328 persones vacunades en total, 107 més que en el balanç de dijous.