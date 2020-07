Uns mals resultats per a tots els líders estatals, segons els sondejos

Els primers sondejos auguren una nit amarga a la seu dels principals partits espanyols. De complir-se els pronòstics, cap líder estatal sortiria reforçat de les eleccions a Galícia i Euskadi. El president espanyol, Pedro Sánchez, que havia plantejat el 12-J com una baròmetre a la gestió de la crisi del coronavirus, només es veu reforçat al País Basc, mentre que el 'sorpasso' del BNG, que reneix de les cendres, suposa un cop dur per al socialisme gallec, sempre segons el sondeig a peu d'urna del TVG. Fins i tot en el cas de poder sumar una alternativa al PP d'Alberto Núñez Feijóo, en cas de perdre la majoria absoluta, el president espanyol hauria de valorar donar suport a una presidenta independentista com Ana Pontón i donar aire al tripartit plantejat per Galícia En Comú durant tota la campanya. A Euskadi, en canvi, la situació és millor per a Sánchez, on els socialistes bascos d'Idoia Mendía augmenten i es mantenen com a socis clau del PNB.

Pel que fa el líder dels populars, Pablo Casado, el sondeig d'ETB pronostica una desfeta de la seva aposta personal: la suma de els sigles del PP amb Ciutadans. Dels nou diputats actuals, passaria a sumar-ne com a molt sis, però podria ser fins i tot pitjor. De ser així, es tractaria d'una derrota en majúscules de la línia dura abanderada per la FAES de José María Aznar, amagat durant tota la campanya. És més, l'enquesta augura fins i tot la irrupció de Vox al Parlament basc, el que suposaria encara un cop més dur per a Casado. A Galícia, la possibilitat que Feijóo perdi la majoria absoluta és un revés amb doble lectura per a Génova. Per una banda, suposa una derrota enfront l'esquerra, però per l'altra, el líder popular podria estar davant de la mort política d'un dels eterns aspirants a controlar les sigles del PP.

Finalment, Ciutadans no aconseguiria fer-se un forat en cap dels dos parlaments i continuaria així sent irrellevant tant a Euskadi com a Galícia. Pel que fa Vox, Santiago Abascal podria cantar victòria a Àlaba si finalment arranca un escó al PP, però en cap cas aconsegueix fer-se un forat a Galícia i trencar el monopoli de la dreta gallega de Feijóo.

Els socis d'investidura, els vencedors de la nit

Les forces clau en la investidura del govern de coalició de Sánchez i Iglesias aspiren a ser, doncs, les grans vencedores de la nit. El PNB i EH Bildu a Euskadi, per una banda, i el BNG per una altra a Galícia surten reforçats de l’estratègia d’estendre la mà a Madrid, mentre que els resultats que vaticinen els sondejos són, en bona mesura, dolents per als líders polítics estatals.