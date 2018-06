L'AMI demanarà una reunió amb Pedro Sánchez

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) demanarà una trobada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per exposar-li "la regressió que es viu a Catalunya i poder explicar-li com es trepitgen els drets fonamentals dels polítics i de la ciutadania", així ho ha expressat el president de l'entitat, Josep Maria Cervera, després de la reunió que l'executiu de l'ens ha mantingut a Manlleu.

Per al dirigent de l'AMI, no hi hagut "cap canvi de tarannà amb el nou govern", i assegura que hauria sigut un bon gest per part de Sánchez demanar "l'alliberament dels presos". Respecte a la reunió que mantindran Quim Torra i Pedro Sánchez, el president de l'AMI demana al president de la Generalitat que "no faci cap renúncia" i que "respecti l'esperit de l'1-O".

El que encara no ha decidit l'entitat és qui anirà a la reunió. "Hem d'acabar de determinar si cal anar-hi amb una representació o com més alcaldes millor", ha dit Cervera.

Institucionalitzar l'1-O

L'AMI vol donar "caràcter institucional" al dia 1 d'octubre i que també ho facin el Govern i el Parlament. "Pensem que com a ajuntaments hem de reconèixer el que van fer els veïns i les veïnes i solidaritzar-nos amb ells", ha justificat Cervera, que considera que convertir l'1-O en "festa local" és difícil, però que es pot buscar "algun tipus de caràcter institucional" al dia.

Protecció als alcaldes que estan imputats per l'1-O

Sobre la decisió de la fiscalia de citar com a investigats centenars d'alcaldes de Catalunya pel suport que van oferir a l'1-O, l'AMI donarà "suport jurídic" a tots els alcaldes que tinguin "contenciosos oberts".

Cervera ha assegurat que l'objectiu és "allargar el termini" perquè els alcaldes imputats puguin presentar-se a les eleccions municipals del 2019 i que no hi arribin inhabilitats. "Pensem que a l'Estat li agradaria que arribéssim a les municipals amb bona part de la primera línia d'alcaldes inhabilitats", ha lamentat Cervera.